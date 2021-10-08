Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'Voice of Germany'yi salladı

O Ses Türkiye’nin Almanya’daki versiyonu olan Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kökenli Zeynep Avcı (38), Türkçe seslendirdiği Yalan adlı şarkıyla geceye damgasını vurdu.

Haberler 08.10.2021 - 12:40

Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'Voice of Germany'yi salladı - 1
Türk kökenli Zeynep Avcı Voice of Germany yarışmasında Yalan şarkısını Türkçe seslendirdi.

Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'Voice of Germany'yi salladı - 2
Jüri "Aman tanrım Türkçe şarkı” diyerek yarışmacıyı kendi takımlarında görmek istedi.


Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'Voice of Germany'yi salladı - 3
Şarkının sonunda salon Avcı'yı ayakta alkışladı. Alman jürisi, “Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum” diyerek hayranlıklarını dile getirdi.


Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'Voice of Germany'yi salladı - 4
Şarkı, daha sonra sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Sarah O'Connor ve diğer jüri üyelerinin ekibinde görmek istediği Avcı, Johannes'i seçti.


Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'Voice of Germany'yi salladı - 5
20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor. Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya geldi ve Berlin'de büyüdü. Hem Almanca hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.

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