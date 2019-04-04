Türkan Şoray: Kadir İnanır çok kibirli

Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde önceki gün gençlerle bir araya geldi. Şoray, Kadir İnanır hakkında "Adımı hiç anmıyor. Bu yüzden biraz küsüm. Kadir çok kibirli, sizce de öyle değil mi?" dedi.
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Öğrencilerin açtığı ‘Gönüllerden Tuvallere Türkan Şoray’ sergisine katılan Türkan Şoray, gördüğü büyük ilgi karşısında “Ben bu sevgiyle 100 yıl daha yaşarım” diyerek gözyaşlarını tutamadı.
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Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Şoray 50 yıllık sinema kariyerinde oynamaktan en çok keyif aldığı kişinin Kadir İnanır olduğunu dile getirdi.
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Usta oyuncu Şoray, “Ben yıllar içinde onun ismini hep söylüyorum. Ama o adımı hiç anmıyor. Bu yüzden biraz küsüm. Kadir çok kibirli, sizce de öyle değil mi? Neyse şaka yaptım, şaka” ifadelerini kullandı.
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Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Selvi Boylum Al Yazmalım, Deprem, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Cevriyem, Bodrum Hakimi gibi birçok filmde oynadı.