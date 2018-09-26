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Turkey Universe güzeli Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational Roda Irmak Kalkan'ın doğal halleri

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını sonuçları. Gözler Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin'e çevrildi. Peki ama ikinci ve üçüncü seçilen isimler kimler oldu. Finale kalan 20 isim arasına girince 1992'de Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı olduğu için gündeme gelen Tara Madelein De Vries; Turkey Universe 2018 güzeli seçildi. Finale kaldıktan sonra hakkında 'Yerli Adriana Lima' benzetmesi yapılan Roda Irmak Kalkan ise Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu. İşte önümüzdeki günlerde Türkiye'in belki de dünyanın konuşacağı iki güzel hakkında bilmeniz gerekenler ve sosyal medyadaki doğal haleri.

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    Miss Turkey 2018 güzelleri belli oldu. 

    Şevval Şahin'in birinci geldiği yarışmada, ikinci Tara Madelein üçüncü ise Roda Irmak oldu. 

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    Miss Turkey 2018 finalistlerinin açıklanmasıyla Roda Irmak Kalkan en ilgi çeken adaylardan biri oldu...

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    Renkli gözleri ve uzun saçlarıyla oldukça dikkat çene Roda Irmak Kalkan için 'Yerli Adriana Lima' Lima yakıştırmaları yapıldı.
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    İtanbul'da doğan 1.72 boyundaki güzel yarışmacı 3. olarak Miss Turkey Supranational 2018 ünvanını kazandı.

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    Kalkan İtalyada siyaset bilimi okuyor.

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    18 yaşındaki güzel boyunun biraz kısa olmasından şikayetçi.
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    Victoria's Secret mankeni olma hayali de boyunun 1.80'nin altında olması nedeniyle rafa kalkmış durumda.
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    10- Roda Irmak Kalkan
    Yaş: 18 
    Boy: 1,72
    Doğum Yeri: İstanbul
    UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

    İşte Roda Irmak Kalkan'ın Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri.... 

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    Tara Madelein De Vries, bir anda magazin dünyasının gündemine oturdu. 226 aday arasından seçilen ve ilk 20'ye kalan Tara,

    Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries; 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı...

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    Tara'nın finalist olarak adını yazırdırmasının ardından anne Özlem Kaymaz Instagram hesabından "Şükürler olsun... O güzel yüreğinin ışığı yüzünden, gülüşünden eksik olmasın. Canım kızım" şeklinde yorumda bulundu

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    Annesinin yolundan ilerleyen 19 yaşındaki güzel Hollanda'da doğdu.

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    1.77 boyundaki Tara, Koç üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.
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    Instagram'da 17 bin takipçisi bulunan Tara sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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    15- Tara Madelein De Vries 
    Yaş 19
    Boy 1,77
    Doğum Yeri Hollanda
    KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

    İşte Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries'in Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri.... 

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