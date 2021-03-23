Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için açıklama

23.03.2021 - 08:15
Türkiye Güreş Federasyonu, Survivor 2021'de Uğurtan Dora’nın güreşçi İsmail Balaban’la girdiği tartışma sırasında kullandığı kelimeler nedeniyle bir açıklama yaptı.
Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:
"Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz."
"PROGRAMI BIRAKSIN, NE KAZANIYORSA BEN VERECEĞİM"
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Balaban’ın yarışmayı bırakması gerektiğini belirterek “Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyunemesin. O Türkiye’nin başpehlivanı” dedi.