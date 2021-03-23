Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için açıklama

Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşadığı esnada gönüllüler takımından Uğurtan Dora’nın ünlü sporcu için kullandığı ifadeler güreş camiasının tepkisini çekti. Türkiye Güreş Federasyonu İsmail Balaban'ı savunan, İsmail Balaban'ı kınayan bir açıklama yaptı.

23.03.2021 - 08:15

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için açıklama - 1

Türkiye Güreş Federasyonu, Survivor 2021'de Uğurtan Dora’nın güreşçi İsmail Balaban’la girdiği tartışma sırasında kullandığı kelimeler nedeniyle bir açıklama yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için açıklama - 2

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz."

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için açıklama - 3
"İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban’da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir başpehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban’ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için açıklama - 4
Survivor 2021’de ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşanırken, Gönüllüler’den Uğurtan Dora’nın ünlü sporcu için kullandığı "soytarı", “Zenne gibi oynarsın ancak” gibi ifadeleri güreş camiasının tepkisini çekti.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için açıklama - 5

"PROGRAMI BIRAKSIN, NE KAZANIYORSA BEN VERECEĞİM"

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Balaban’ın yarışmayı bırakması gerektiğini belirterek “Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyunemesin. O Türkiye’nin başpehlivanı” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için açıklama - 6
Eski başpehlivanlardan Abdullah Ersoy da “Bu programı protesto edip şampiyonumuzu çekmeliyiz” dedi. Bir diğer eski başpehlivan Davut Arslan da Balaban’ın programa katılma kararının yanlış olduğunu savundu.

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