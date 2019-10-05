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Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu'ndan estetik çıkışı

Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzeli) seçilen Simay Rasimoğlu tacını taktığı 2 Ekim’den bu yana sosyal medyanın gündeminde. Estetik eleştirilerine maruz kalan kraliçe sessizliğini bozdu.

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    Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi Simay Rasimoğlu gündeme oturdu. Türkiye 2019 güzeli, tacını taktığın andan itibaren sosyal medyada en çok konuşalanlar arasına girdi.

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    Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu için yine sosyal medyada “Acilen burnunu yaptır”, “O ne dişler”, “Estetik şart” şeklinde yüzlerce eleştiri geldi.

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    Posta'nın haberine göre 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu “Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi ve ekledi:

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    "Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum.”

    GEÇEN YIL DA TARTIYMA KONUSU OLDU 

    2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yarışmadan önce yaptırdığı burnu ve dudak dolgusuyla tartışma konusu olmuş, “Estetiksiz de birinci seçilirdim” demişti.

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    Türkiye'yi Miss World 2019 yarışmasında temsil edecek olan Simay Rasimoğlu, 22 yaşında ve 1.88 boyunda. Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu.

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    İşte Simay Rasimoğlu'nun Instagram'da paylaştığı doğal halleri
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    Miss Turkey 2019 Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 Simay Rasimoğlu oldu, Miss Turkey 2019 Simay Rasimoğlu kimdir, yeni türkiye güzeli, Simay Rasimoğlu kimdir, Simay Rasimoğlu fotoğrafları
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