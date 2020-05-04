Türkiye güzelleri Arzum Onan ve Özlem Kaymaz canlı yayında buluştu

04.05.2020 - 07:55 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 07:59
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan, Instagram’daki canlı yayında buluştu. Kaymaz, Türkiye güzeli seçilen Onan’a tacını devredememesinden dolayı yaşadığı pişmanlığı anlattı.
Hürriyet’in haberine göre Özlem Kaymaz, yakın arkadaşı Arzum Onan’ı canlı yayına çok zor ikna ettiğini söyleyerek, “Kıramadı arkadaşını, süslendi püslendi geldi” diye konuştu. Arzum Onan ise “Bu günlerde süslenmek, püslenmek iyi geliyor. Ama zaten sözünü asla yere düşürmezdim, geldim” diyerek karşılık verdi.
Kaymaz, ortak anılarından da bahsettiği canlı yayında, “Tanışmamız yarışmadan sonra oldu. Arzu’yu ilk gördüğüm günü hatırlıyorum. Erdem Kıramer saçını hazırlıyordu ve ilk orada karşılaşmıştık. Ben sana tacımı devredemedim biliyorsun değil mi? Keşke ben sana tacımı verebilseydim” dedi.
1996 yılında evlenen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un nikah şahitliğini yapan Kaymaz, “Ne sağlam imza atmışım. Senin heyecanını hatırlıyorum. Yaşlarımız çok küçüktü. Bizler hayata taçla ve Türkiye güzeli olarak adım attık. Ama var oluşumuzu ifade eden bu taçlar ya da güzellik olmadı. Çünkü güzellik Allah vergisidir. Türkiye güzeli seçilmemiz bize bazı kapıları açmak için bir anahtar oldu. Ama bu günlere gelindiğinde kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmiş olmamız müthiş bir şey” diye konuştu.
“EVLİLİĞİN SIRRI İYİ DAMAT”
Takipçilerden gelen “İyi bir evliliğin sırı nedir?” sorusuna Kaymaz, esprili bir yanıt verdi: “Öncelikle iyi bir nikah şahidi lazım. sonra iyi bir damat. Arzum’u emin ellere teslim ettik.”
İKİNCİ ÇOCUK SORUSU
Onan ise “İkinci çocuğu neden yapmadınız?” sorusuna “2006 yılında lenf kanseri geçirdim ve tedavi sürecim oldu. Can ile de arasında çok uzun yıllar olsun istemedim” şeklinde yanıt verdi.