Türkiye güzelleri Arzum Onan ve Özlem Kaymaz canlı yayında buluştu

1996 yılında evlenen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un nikah şahitliğini yapan Kaymaz, “Ne sağlam imza atmışım. Senin heyecanını hatırlıyorum. Yaşlarımız çok küçüktü. Bizler hayata taçla ve Türkiye güzeli olarak adım attık. Ama var oluşumuzu ifade eden bu taçlar ya da güzellik olmadı. Çünkü güzellik Allah vergisidir. Türkiye güzeli seçilmemiz bize bazı kapıları açmak için bir anahtar oldu. Ama bu günlere gelindiğinde kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmiş olmamız müthiş bir şey” diye konuştu.