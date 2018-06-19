Türkiye hafta sonu gişe rakamları (15-17 Haziran 2018)
Vizyondaki ikinci hafta sonunda 134 bin seyirci tarafından izlenen Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom), Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Hafta sonunun yeni filmlerinden Üç Harfliler: Beddua, serinin en iyi açılışına imza atarken, bir diğer yeni film olan Ocean's 8, üçüncü sırada kendine yer buldu. İşte hafta sonunun gişe rakamları...
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1
Atölye275
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2
Aklın Gözü501
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3
Sen Kiminle Dans Ediyorsun?546
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4
Coco
3.461
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5
Tatlı Bela6.784
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6
Ayla
12.393
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7
Dümdüzz Adam23.128
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8
Ocean’s 852.935
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9
Üç Harfliler: Beddua
82.746
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10
Jurassic World: Yıkılmış Krallık
134.390
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11
DETAYLI TABLONot: Geçtiğimiz cuma günü (15 Haziran) vizyona giren filmler sarı renk ile gösterilmiştir.