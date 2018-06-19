NTV

Türkiye hafta sonu gişe rakamları (15-17 Haziran 2018)

Vizyondaki ikinci hafta sonunda 134 bin seyirci tarafından izlenen Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom), Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Hafta sonunun yeni filmlerinden Üç Harfliler: Beddua, serinin en iyi açılışına imza atarken, bir diğer yeni film olan Ocean's 8, üçüncü sırada kendine yer buldu. İşte hafta sonunun gişe rakamları...

  • 1

    Atölye

    275

  • 2

    Aklın Gözü

    501
  • 3

    Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

    546
  • 4

    Coco

    3.461

  • 5

    Tatlı Bela

    6.784
  • 6

    Ayla

    12.393

  • 7

    Dümdüzz Adam

    23.128
  • 8

    Ocean’s 8

    52.935

  • 9

    Üç Harfliler: Beddua

    82.746

  • 10

    Jurassic World: Yıkılmış Krallık 

    134.390

  • 11

    DETAYLI TABLO

    DETAYLI TABLO
    Not: Geçtiğimiz cuma günü (15 Haziran) vizyona giren filmler sarı renk ile gösterilmiştir.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin