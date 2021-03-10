Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti

Türkiye'nin İran'da 'kara para aklamak ve çevrim içi kumar oynamakla' suçlanan sosyal medya fenomeni Milad Hatami'yi iade ettiği açıklandı.

10.03.2021 - 08:59

Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti - 1
İran Interpol Başkanı Tuğgeneral Hadi Shirzad, devlet televizyonuna verdiği demeçte Milad Hatami'nin iade edildiğini duyurdu.

Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti - 2
Euronews'in haberine göre Shirzad, "İade edildi ve kara para aklama gibi siber suç ithamlarıyla karşı karşıya" dedi. Konuya ilişkin Türkiye tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti - 3
İranlı sosyal medya fenomeni, İstanbul Beyoğlu’nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çektiği görüntülerle de gündeme gelmişti.

Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti - 4
Hatami bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Hatami'nin sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.
Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti - 5
Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı / Haber Detay-Tıkla Oku



Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti - 6

Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı konuştu / Haber Detay-Tıkla Oku

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