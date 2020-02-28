Türkiye şehitlerine ağlıyor (Acı haber sonrası ünlülerden paylaşımlar)

28.02.2020 - 11:37 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 12:06
ACUN ILICALI
"Başımız sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin."
DEMET AKBAĞ
"İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim."
CÜNEYT ARKIN
"İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."
EROL EVGİN
"Milletimizin başı sağolsun."
YILMAZ ERDOĞAN
"Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerimize güç ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun..."
KENAN DOĞULU
EMEL SAYIN
"Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine de sabır versin, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyorum, başımız sağolsun!"
EMEL ÇÖLGEÇEN
"Yazacak ne kaldı... Çok acı..."
ŞAHAN GÖKBAKAR
"Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti... Allah şehitlerimize rahmet eylesin."
PINAR ALTUĞ
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Mehmetciğimiz."
BEYAZIT ÖZTÜRK
"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü. Allah acılı ailelerine sabır versin."
DENİZ SEKİ
"Sözün bittiği yerdeyiz. Ne denilir, bu acı nasıl tarif edilir inanın bilmiyorum. Çok üzgünüm, dün geceden beri uyuyamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelse. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun canım ülkem."
GAMZE ÖZÇELİK
"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ya Rabb’im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sağınırız Allah’ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter. Amin."
OKTAY KAYNARCA
"Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun."
İREM DERİCİ
"Başımız sağ olsun Türkiyem, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."
ÖZCAN DENİZ
FERHAT GÖÇER
"Yüreğim kan ağlıyor, başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
MURAT BOZ
"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."
GUPSE ÖZAY
"Başımız sağ olsun."
YAVUZ SEÇKİN
"Başımız sağ olsun güzel ülkem."
DEMET AKALIN
"Dualar sadece Mehmetçiğe"
GÜZİDE DURAN
"İdlip’de Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır diliyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar olsun."
ONUR BÜYÜKTOPÇU
"Başımız sağolsun. Zaman birlik zamanı. Allah sabır versin hepimize. Allah Türk askerini korusun."
SİNAN AKÇIL
"Bize kalleşçe saldırmadan önce tarihimize bir baksaydın keşke. BAŞIMIZ SAĞOLSUN. Önce VATAN."
ESRA AKKAYA
"Çok üzgünüm. Allah sabır versin."
SEDA SAYAN
"Kandil gecesi şehitlerimiz var"
BÜLENT ŞAKRAK
"İçimiz yandı"
CEYDA DÜVENCİ
"Ahhhh ki ne ahhhh..."