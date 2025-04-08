Türkiye'de bu işten para kazanan 2 kişiden birisi: Şoförlüğü bıraktı, 10 yıldır mesleğini sürdürüyor

10 senedir bozuk ve tamire ihtiyacı olan oyuncakların tamiratını yapan ve ayağa kaldıran 56 yaşındaki Hüseyin Karapekmez, "Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. İhtiyaçtan dolayı bu işe başladım, hastalıktan dolayı bu yola girdim. Aslında ağır vasıta şoförüyüm. Tamircilik yaptım, bu sayede bayağı bir bilgimiz oldu ve burada da rahatlıkla bu işleri yapabildik. Şoförlüğü, kalp hastalığı, yüksek şeker, kolesterol ve tansiyon gibi rahatsızlıklarım nedeniyle yapma imkanım kalmamıştı. Biz ilk önce oyuncak satışıyla başladık. Yedek parça ve malzeme almak için Ankara'ya gittiğimizde, 'oyuncak hastanesi' diye bir işletmenin sahibiyle görüştük. O bize, 'oyuncakçılık çok pahalı bir şey, kendini o kadar zorlama. Madem tamirciliğin var, askerde de zaten tamirciydin, gel ben sana bu işi öğreteyim' dedi. Bana iki poşet eski malzeme verdi, 'verdiğim malzemeleri al, bunları yap, bir ay sonra görüşürüz' dedi. Zamanla tamirat yaparken, onun yapamadığı tamiratları yapmaya başladım ve böylelikle zamanla oyuncak hastanesi oldum. Dükkanın ismini de sağ olsun, bana bu işe başlamama yardımcı olan Abdullah ağabey verdi" dedi.



