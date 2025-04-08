Türkiye'de bu işten para kazanan 2 kişiden birisi: Şoförlüğü bıraktı, 10 yıldır mesleğini sürdürüyor
Çorum'da 10 yıl önce hastalığı sebebiyle şoförlüğü bırakan esnaf, eski ve arızalı oyuncakları tamir ediyor. Çorum'da yaşayan 56 yaşındaki Hüseyin Karapekmez, 10 yıl önce hastalığı sebebiyle şoförlük mesleğini bırakmak zorunda kaldı.
Daha sonra Çorum'da bir işyeri açan Karapekmez, eski, kırık ve arazi oyuncakları tamir etmeye başladı. Tüm oyuncakları orijinal parçalarını kullanarak tamir eden Karapekmez, tüm gününü oyuncakları yeniden çalıştırabilmek için harcıyor.