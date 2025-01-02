Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze
Türkiye'de yaygın olarak tüketilmeyen mor patates, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kalp hastalıkları ve kanser riskini en aza indiriyor. Faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olan mor patates, hafızayı güçlendirmeye ve öğrenme gücünü artırmaya da yardımcı oluyor. İşte mor patatesin mucizevi yararları:
Mor patatesin en önemli özelliklerinden biri, yüksek miktarda antioksidan içermesidir. Bu antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden koruyarak hücrelerin yaşlanmasını engeller.
Michigan State Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, mor patateslerin, normal patateslere kıyasla çok daha yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğunu ve bu antioksidanların kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıkların riskini azaltabileceğini gösterdi.
American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, antosiyaninlerin, vücuttaki oksidatif stresle savaşarak, hücrelerin hasar görmesini engellediği ortaya çıktı.