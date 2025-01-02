Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze

Mor patatesin glisemik indeksi, normal beyaz patatese göre daha düşüktür. Bu özellik, diyabetli bireyler için mor patatesi sağlıklı bir alternatif haline getirir. Ayrıca, mor patatesin içerdiği lifler, kan şekeri kontrolünü daha etkin bir şekilde sağlayabilir.

Washington State University tarafından yapılan 2013 tarihli bir araştırmada, mor patatesin düşük glisemik indeksine sahip olduğu ve bu nedenle kan şekeri seviyelerinin daha stabil tutulmasına yardımcı olduğu bulundu. Araştırma, mor patatesin, tip 2 diyabeti olan bireyler için faydalı bir besin olabileceğini gösterdi.