Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze

Türkiye'de yaygın olarak tüketilmeyen mor patates, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kalp hastalıkları ve kanser riskini en aza indiriyor. Faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olan mor patates, hafızayı güçlendirmeye ve öğrenme gücünü artırmaya da yardımcı oluyor. İşte mor patatesin mucizevi yararları:

Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze - 1

Mor patatesin en önemli özelliklerinden biri, yüksek miktarda antioksidan içermesidir. Bu antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden koruyarak hücrelerin yaşlanmasını engeller.

Michigan State Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, mor patateslerin, normal patateslere kıyasla çok daha yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğunu ve bu antioksidanların kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıkların riskini azaltabileceğini gösterdi.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, antosiyaninlerin, vücuttaki oksidatif stresle savaşarak, hücrelerin hasar görmesini engellediği ortaya çıktı.

YAŞAM HABERLERİ

Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze - 2

The University of Colorado tarafından yapılan 2015 tarihli bir çalışmada, mor patatesin içerdiği antosiyaninlerin, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını inhibe ettiği bulundu. Mor patatesin, özellikle kolon kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu ve kanser tedavisinde destekleyici bir rol oynayabileceği belirtildi.

Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze - 3

Mor patates, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken, antioksidanlar kalp damarlarını serbest radikallerden korur. 

Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırma, mor patatesin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağladığını gösterdi. Çalışma, potasyum açısından zengin olan mor patatesin, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olarak kalp krizi ve felç risklerini azalttığını kanıtladı.

Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze - 4

Mor patatesin içerdiği antioksidanlar ve antosiyaninler, vücutta iltihaplanma süreçlerini azaltmaya yardımcı olur. Kronik inflamasyon, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin gelişimine yol açabilir. Mor patatesin düzenli tüketimi, bu inflamasyonların önlenmesine katkıda bulunabilir.

University of California'nın 2016 yılında yaptığı bir araştırma, mor patatesin inflamasyonu azalttığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini keşfetti. Araştırmaya göre, mor patatesin anti-inflamatuar etkisi, özellikle artrit ve diğer inflamatuar hastalıkların tedavisinde faydalı olabilir.

Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze - 5

Mor patatesin glisemik indeksi, normal beyaz patatese göre daha düşüktür. Bu özellik, diyabetli bireyler için mor patatesi sağlıklı bir alternatif haline getirir. Ayrıca, mor patatesin içerdiği lifler, kan şekeri kontrolünü daha etkin bir şekilde sağlayabilir.

Washington State University tarafından yapılan 2013 tarihli bir araştırmada, mor patatesin düşük glisemik indeksine sahip olduğu ve bu nedenle kan şekeri seviyelerinin daha stabil tutulmasına yardımcı olduğu bulundu. Araştırma, mor patatesin, tip 2 diyabeti olan bireyler için faydalı bir besin olabileceğini gösterdi.

Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze - 6

Mor patates, yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve kabızlık gibi sindirim problemlerini engeller. Aynı zamanda mor patatesin, bağırsaklardaki iyi bakterilerin büyümesini teşvik edebilecek dirençli nişasta içerdiği de belirtilmiştir.

University of North Carolina tarafından yapılan 2017 tarihli bir çalışmada, mor patatesin yüksek lif içeriği ve dirençli nişasta oranı sayesinde bağırsak sağlığını iyileştirdiği ve sindirim sistemini düzenlediği tespit edildi.

Türkiye'de hak ettiği değeri görmüyor: Michigan State Üniversitesi faydalarını kanıtladı: Kansersavar sebze - 7

University of Scranton tarafından yapılan bir çalışmada, mor patatesin beyin sağlığını ve hafıza fonksiyonlarını güçlendirdiği bulundu. Çalışma, mor patatesin içerdiği antosiyaninlerin, Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıkların önlenmesinde rol oynayabileceğini de öne sürdü.

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