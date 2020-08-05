Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü

Tatil için geldiği Türkiye'de iki bacağını birden kıran Katie Price'ı, ülkesi İngiltere'ye dönüşünde sevgilisi kucağında taşıdı.

05.08.2020 - 13:54

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 1
Hem diş tedavisi olmak hem de tatil yapmak için Türkiye'ye gelen ve burada iki bacağını da kıran İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, ülkesine döndü.
Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 2

42 yaşındaki Price, yeni sevgilisi Carl Woods ve Türkiye'ye getirdiği iki çocuğuyla birlikte Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda görüntülendi.

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 3

Uçaktan indikten sonra havaalanında özel bir araçla görülen Price, tekerlekli sandalyeyle havaalanından çıktı.

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 4
Price'ı tekerlekli sandalyeye sevgilisi kucağına alarak taşıdı.
Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 5

İki bacağı da alçıda olan modelin araçtan inip tekerlekli sandalyeye binmesine de sevgilisi Woods yardım etti.

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 6
Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 7

Woods, Katie Price'ı tekerlekli sandalyeye taşırken bir görevli de onlara yardımcı oldu.

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 8

Bir görevli, Price'ın tekerlekli sandalyesini iterken sevgilisi Carl Woods da elini tuttu.

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 9

İkili, Price'ın 15 yaşındaki oğlu Junior ve 13 yaşındaki kızı Princess ile birlikte havaalanı dışında kendilerini bekleyen araca doğru ilerledi. Price'ı araca yine sevgilisi oturttu.

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü - 10
Price, Türkiye'de gittiği eğlence parkında iki bacağını ve bir ayak bileğini birden kırmıştı.

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