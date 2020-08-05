Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü

05.08.2020 - 13:54
42 yaşındaki Price, yeni sevgilisi Carl Woods ve Türkiye'ye getirdiği iki çocuğuyla birlikte Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda görüntülendi.
Uçaktan indikten sonra havaalanında özel bir araçla görülen Price, tekerlekli sandalyeyle havaalanından çıktı.
İki bacağı da alçıda olan modelin araçtan inip tekerlekli sandalyeye binmesine de sevgilisi Woods yardım etti.
Woods, Katie Price'ı tekerlekli sandalyeye taşırken bir görevli de onlara yardımcı oldu.
Bir görevli, Price'ın tekerlekli sandalyesini iterken sevgilisi Carl Woods da elini tuttu.
İkili, Price'ın 15 yaşındaki oğlu Junior ve 13 yaşındaki kızı Princess ile birlikte havaalanı dışında kendilerini bekleyen araca doğru ilerledi. Price'ı araca yine sevgilisi oturttu.