Türkiye'de yaklaşık 20 türü bulunuyor: Koparana 557 bin lira ceza
Manisa Spil Dağı'nda yetişen endemik bitki türlerinden biri olan Manisa Laleleri hakkında 10 yılı aşkın süredir ekip olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Levent Şık, "Lalenin anavatanı Orta Asya'dır. Orta Asya'dan akınlarla buraya gelirken onları da beraberimizde getirmişiz" dedi.
Prof. Dr. Şık, "Bu laleleri koparmanın bir bedeli, bir cezası var. Bakanlığımız bu konuda her yıl güncellenen bir rakamlarla 557 bin lira gibi şu anda ceza uyguluyor. O nedenle fotoğraflarını çekmek, gelip onlarla bulunmak birlikte olmak güzel ancak onlara zarar vermememiz gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.