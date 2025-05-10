Türkiye'de yaklaşık 20 türü bulunuyor: Koparana 557 bin lira ceza

Manisa Spil Dağı'nda yetişen endemik bitki türlerinden biri olan Manisa Laleleri hakkında 10 yılı aşkın süredir ekip olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Levent Şık, "Lalenin anavatanı Orta Asya'dır. Orta Asya'dan akınlarla buraya gelirken onları da beraberimizde getirmişiz" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 20 türü bulunuyor: Koparana 557 bin lira ceza - 1

Prof. Dr. Şık, "Bu laleleri koparmanın bir bedeli, bir cezası var. Bakanlığımız bu konuda her yıl güncellenen bir rakamlarla 557 bin lira gibi şu anda ceza uyguluyor. O nedenle fotoğraflarını çekmek, gelip onlarla bulunmak birlikte olmak güzel ancak onlara zarar vermememiz gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de yaklaşık 20 türü bulunuyor: Koparana 557 bin lira ceza - 2

Manisa lalesi 2015 yılında Bakanlık desteğiyle yaptıkları çalışmadan bahseden Prof. Dr. Şık, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Manisa Spil Dağı'nın şu anda bulunduğumuz Bölgesi'nde en yoğun yayılışı gösteren bitki Tulipa Orphanidea Latince ismi ve zambakgiller familyasının bir üyesi. Tespit ettiğimiz 2 rengi var, şarkılara da konu olan sarı Lale ve şu anda bizim çevremizde bulunan belki görselleri de yansıyor kırmızı renkli Laleler. Ancak 2015 yılında Manisa ilinin içerisinde çalışmamız sırasında farklı bölgelerde, örneğin Demirci Bardakçı'da, Alaşehir'in yüksek kesimlerde gördüğümüz Lalelerin morfolojik olarak farklılıklar gösterdiğinde tespit ettik. Yani buradakiler tamamen kırmızı renkli olmasına rağmen, sarı bantları içeren Laleler de olduğunu tespit ettik. Bunlarla ilgili genetik çalışmalar yapılması gerekiyor, bir kısmını başlattık. Ancak bu bitki 'diğerlerinden farklıdır' diyebileceğimiz sonuçlara ulaşmadık.''

Türkiye'de yaklaşık 20 türü bulunuyor: Koparana 557 bin lira ceza - 3

KÖKENİ ORTA ASYADAN GELİYOR

Orta Asya'da yaklaşık 65, İran'da ise 36 civarında, Türkiye'de ise 20 civarında lale türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şık, "Bu rakamlar bize şunu anlatıyor lalenin anavatanı Orta Asya'dır. Fakat bizler bu ülkenin şu anki yaşayanları, sahipleri olarak gittiğimiz yerlere aldığımız şeyleri de götürdüğümüz için Orta Asya'dan akınlarla buraya gelirken onları da beraberimizde getirmiş. Hatta bir dönem Osmanlı Devleti'nin en şaşalı dönemine Lale Devri adıyla ismini vermiş bir bitki, o nedenle bizim Orta Asya'dan geldiğini ve ülkemizin de Lale temsili açısından önemli bir konumda olduğunu söylememiz lazım. Anavatanı Orta Asya, Ama bizim de geldiğimiz yerler orası neticede" şeklinde yanıtladı.

Türkiye'de yaklaşık 20 türü bulunuyor: Koparana 557 bin lira ceza - 4
Türkiye'de yaklaşık 20 türü bulunuyor: Koparana 557 bin lira ceza - 5
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