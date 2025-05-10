Türkiye'de yaklaşık 20 türü bulunuyor: Koparana 557 bin lira ceza

KÖKENİ ORTA ASYADAN GELİYOR

Orta Asya'da yaklaşık 65, İran'da ise 36 civarında, Türkiye'de ise 20 civarında lale türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şık, "Bu rakamlar bize şunu anlatıyor lalenin anavatanı Orta Asya'dır. Fakat bizler bu ülkenin şu anki yaşayanları, sahipleri olarak gittiğimiz yerlere aldığımız şeyleri de götürdüğümüz için Orta Asya'dan akınlarla buraya gelirken onları da beraberimizde getirmiş. Hatta bir dönem Osmanlı Devleti'nin en şaşalı dönemine Lale Devri adıyla ismini vermiş bir bitki, o nedenle bizim Orta Asya'dan geldiğini ve ülkemizin de Lale temsili açısından önemli bir konumda olduğunu söylememiz lazım. Anavatanı Orta Asya, Ama bizim de geldiğimiz yerler orası neticede" şeklinde yanıtladı.