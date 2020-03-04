Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu

HEM SPORCU HEM SANATÇI

“Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var” diyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı, bu yıl Türkiye’den rol model olarak seçildi ve kendisinin Barbie bebeği yapıldı. 2003 doğumlu olan Boyacı, paralimpik yüzücü olarak ülkemizi temsil ediyor. Depar etkinliklerinde uzmanlaşmış olarak, serbest stil, sırtüstü ve kelebekleme yüzme de S5 engelliler kategorisinde yarışıyor. Kolları bulunmamakla birlikte doğuştan kalça çıkıklığı olan Boyacı, birinci sınıfta ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi.

2018 yılında Dublin’in ev sahipliğinde yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde 45.21’lik derecesiyle altın madalya kazandı. Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 metre sırtüstü S5 kategorisindeki 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.

Dört buçuk yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı, Alexander Pushkin tarafından yazılmış bir Rus masal kitabının Türkçe çevirisi olan Altın Balık için resim yaptı. Nisan 2009’da suluboya resimleri Moskova’da düzenlenen kişisel bir sergide yer aldı. Boyacı, resimlerinden birini 2010 yılında Rusya’nın First Lady’si Svetlana Medvedeva’ya hediye etti. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla Eskişehir’de geleneksel Türk el sanatları sergisine katıldı.