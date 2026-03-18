Türkiye'nin dört bir yanında 18 Mart coşkusu. "Bu destan bir kahramanlık abidesidir"
18.03.2026 15:59
İHA
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale'nin geçilemeyeceği kanıtlanan bu zaferin 111'inci yıl dönümünde hem verilen mücadele hem de şehitler yad ediliyor.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, yalnızca Çanakkale'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde de tören düzenlendi.
Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "İmkansızlıklar içinde yazdığınız bu destan sadece bir askeri başarı değil, bir milletin sarsılmaz imanıyla tarihin akışını değiştirdiği kahramanlık abidesidir. Çanakkale'de sergilediğiniz o yüksek ruh, bugün de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda en büyük ilham kaynağımızdır" dedi.
Mardin'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Garnizon Komutanlığı'ndaki şehitlik anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, Çanakkale Deniz Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.
Siirt, Şanlıurfa, Van, Hakkari, Ardahan, Ağrı ve Muş'ta da Çanakkale şehitleri dualarla anılırken; Elazığ'da da 18 Mart Çanakkale Şehitleri için mevlit okundu.
Manisa'nın Kula ve Sarıgöl ilçelerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Sarıgöl’de düzenlenen törende protokol ve vatandaşlar bir araya gelirken, şehitlik ziyaretiyle duygusal anlar yaşandı.
Uşak'ta da 18 Mart Çanakkale Şehitleri, valilik tarafından düzenlenen törenle anıldı.
18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü dolayısıyla Karadeniz Ereğli’de düzenlenen çelenk sunma töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve şehit yakınları Atatürk Anıtı’nın arkasında bulunan Şehitler Anıtı’na karanfiller bıraktı.
Samsun'da da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, vatan uğruna can veren kahramanlar anıldı. Sabah saatlerinde şehitliklerde düzenlenen çelenk sunma törenleri sonrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde de anma töreni gerçekleştirildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk ve protokol üyelerinin katıldığı törende, şiirler okundu ve lise öğrencilerinin oratoryo gösterisi gerçekleşti.
Trabzon, Giresun, Yozgat, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Yalova, Antalya, Burdur, Osmaniye, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce ve Kocaeli'nin sekiz ilçesinde de 18 Mart törenleri düzenlendi.
Çanakkale şehitleri, Düzce'de lise öğrencilerinin hazırladığı programla anılırken; Kocaeli'de de günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, Çanakkale ruhunun milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü sembollerinden biri olduğu vurgulandı.