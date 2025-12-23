Türkiye'nin gastronomi şehirleri. Hepsi birer lezzet cenneti
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte birçok lezzet rotasına sahip olan Türkiye, 2025'te de dört bir yanında keşfedilecek gastronomi noktalarıyla öne çıkıyor.
Türkiye'nin zengin kültürünün en büyük yansımalarından biri hiç kuşkusuz mutfaktır. Her bölgenin kendine has lezzetlerle öne çıktığı ülkemizde birçok gastronomi rotası dikkat çekiyor. Bazı illerdeki lezzetler ya da restoranlar; Michelin rehberi, Gault & Millau ya da UNESCO tarafından seçiliyor. İşte 2025'te öne çıkan lezzet rotaları...
GAZİANTEP
Gaziantep baklavası, Alinazik kebabı, katmer, patlıcan kebabı, yuvarlama, beyran çorbası gibi lezzetleriyle "Gastronominin başkenti" olarak anılan Gaziantep, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı’na 2015 yılında dahil oldu.
Gaziantep, TasteAtlas'ın hazırladığı "Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri" listesinde 17'nci sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek puanı alan il olarak 2025'e de damga vurdu. Et ağırlıklı bir mutfağa sahip Gaziantep'in her sokağında yerel lezzetler tadılabilir.
KAPADOKYA
Peri bacalarıyla bilinen Ürgüp yöresi hem Michelin hem de Gault & Millau Türkiye seçkilerinde öne çıktı. Argos in Cappadocia içerisinde yer alan Seki ve Nahita Restoranları ilk kez Michelin Rehberi’ne girdi.
Testi kebabı, Nevşehir tava, ayva dolması, mantı ve çeşitli çorbalarıyla öne çıkan Kapadokya; büyülü atmosferiyle yemek deneyimini bir adım ileriye taşıyor.
MUĞLA
Muğla'nın Bodrum ilçesi de fine dining konseptine uygun restoranlarıyla Türkiye'nin lezzet rotaları arasında yer alıyor.
Bodrum mutfağı; çökertme kebabı, kabak çiçeği dolması, lokma, acı ot kavurması ve çeşitli deniz ürünleriyle dikkat çekiyor.
Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu'na ait Zuma Bodrum ve Maçakızı da Bodrum'un öne çıkan ödüllü restoranlarından biri.
İZMİR
İzmir'in gözde tatil noktalarından Urla, gastronomisiyle de dikkat çekiyor. Son yıllarda Urla'da açılan fine dining restoranlar ve gelişen bağcılık faaliyetleri, Ege lezzetlerini birçok kişinin tatmasına olanak sağlıyor.
Birçok ödüllü restorana sahip olan Urla'da; sakız enginar, şevketibostan, radika ve arapsaçı gibi otlar ile birlikte taze deniz ürünleri gibi lezzet alternatifleri öne çıkıyor.
AFYONKARAHİSAR
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı'na 2019 yılında dahil olan Afyon da sucuğu, pastırması, patlıcanlı böreği ve mercimekli bükmesiyle öne çıkıyor.
Kaymağı da oldukça meşhur olan Afyonkarahisar; vişne soslu ekmek kadayıfı ve kaymaklı lokumlarıyla da lezzet şöleni yaratıyor. Termal turizmiyle de adından söz ettiren Afyonkarahisar, 2025'te sosyal medyada popüler rotalar arasında yer aldı.