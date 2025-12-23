Türkiye'nin gastronomi şehirleri. Hepsi birer lezzet cenneti

Türkiye'nin zengin kültürünün en büyük yansımalarından biri hiç kuşkusuz mutfaktır. Her bölgenin kendine has lezzetlerle öne çıktığı ülkemizde birçok gastronomi rotası dikkat çekiyor. Bazı illerdeki lezzetler ya da restoranlar; Michelin rehberi, Gault & Millau ya da UNESCO tarafından seçiliyor. İşte 2025'te öne çıkan lezzet rotaları...