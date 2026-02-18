Türkiye'nin ilk yasal şahin üreticisi. Hayvanlarıyla Türk geleneğini yaşatıyor

Beysun doğada yaşayan canlıları sahiplenmenin ağır cezai yaptırımları olduğunu dile getirirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile İl Tarım ve Orman müdürlüklerinden, hayvanlar için gereken tüm yasal izinleri aldığını da ifade ediyor.

Beysun kurt köpeklerinin yanında, 3 şahin ve 1 kartal da beslediğini belirtiyor. Hatta şahinlerinden bir çifti birleştirerek Türkiye'de ilk yasal şahin üretimini gerçekleştiren hayvansever, "Toyga da onlardan biri. Ayak yüzük numarası 58 ile başlıyor. Bu benim için gurur verici bir olay" diye anlatıyor.

Bir arkadaşının kendisine yırtıcı kuş hediye etmesiyle yırtıcı kuşlarla tanıştığını söyleyen Beysun, şöyle devam ediyor:

"Toyga, Türkiye'nin ilk yasal üretilmiş şahini. Onu elimde büyüttüm, 5 ay boyunca ev ortamında televizyon izledi, her ortama girdi çıktı. Çok sosyal bir hayvan. İleride Türk sinemasında da yer almasını istiyorum."