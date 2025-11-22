Türkiye'nin küçük İtalya'sı burada

Karabük il merkezinin 8 kilometre kuzeyinde bulunan Safranbolu, 1975'ten itibaren koruma altında olup 1994'ten beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Safranbolu 18 ve 19. yüzyıl sivil Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerine sahiptir. Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Safranbolu'yu Türkiye'nin İtalya'sı olarak tanımlıyor