Türkiye'nin küçük İtalya'sı burada
22.11.2025 14:51
AA
Karabük, Osmanlı mirası, doğal güzellikler ve geleneksel el sanatlarıyla ziyaretçilere eşsiz tecrübeler sunuyor.
Unesco Dünya Mirası Listesi
Karabük il merkezinin 8 kilometre kuzeyinde bulunan Safranbolu, 1975'ten itibaren koruma altında olup 1994'ten beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Safranbolu 18 ve 19. yüzyıl sivil Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerine sahiptir. Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Safranbolu'yu Türkiye'nin İtalya'sı olarak tanımlıyor
Hadrianopolis Antik Kenti
Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti, Karabük'ün önemli arkeolojik alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Milattan önce 1. yüzyılda kurulduğu değerlendirilen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde bölgenin dini ve ticari merkezlerinden biri haline geldi.
Şeker Kanyonu
Şeker Kanyonu, Karabük'ün Yenice ilçesinde yer alan, bölgenin en etkileyici doğal oluşumlarından biri durumunda. Yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğundaki kanyon sarp kayalıkları, zengin bitki örtüsü ve içinden geçen berrak Şeker Deresi ile doğa tutkunlarının gözdesi.