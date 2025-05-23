Türkiye'nin tek kadın ambulans helikopter pilotu: ''En büyük motivasyonum yer çekimine meydan okumak''
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan tek kadın ambulans helikopter pilotu olan 46 yaşındaki Müge Demiralın Ay, Samsun merkezli hava ambulans hizmetinde görev alarak, farklı illere de hayat taşıyor.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ambulans helikopter, Samsun dışında Sinop, Amasya ve Kastamonu'nun bazı ilçelerine de hizmet veriyor. Deneyimli pilot Müge Demiralın Ay'ın kontrolünde havalanan helikopter, özellikle hayati tehlike taşıyan travmalar, trafik kazaları, yenidoğan hastalıkları, acil hasta sevkleri ve organ nakilleri gibi durumlarda görev alıyor.