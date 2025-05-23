Türkiye'nin tek kadın ambulans helikopter pilotu: ''En büyük motivasyonum yer çekimine meydan okumak''

Görev şartlarının zorluklarına da değinen Ay, "Hava şartları, zaman baskısı, hasta durumu gibi birçok etken var. Elbette zor ama bunun eğitimini aldık. Samsun, Milli Mücadele'nin başladığı şehir. Burada görev yapmaktan onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Gençlere de seslenen Ay, şunları söyledi:

"Bu operasyonda yeni sayılırım ama sahada insanlardan olumlu geri dönüşler alıyorum. Havacılık bir hayal ve gönül işidir. Gençlere hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum."

''KADIN PİLOTLA UÇMAK GURUR VERİCİ''

Ambulans helikopter pilotu Bülent Erdemir ise "Cumhuriyetimizin temel taşlarının atıldığı Samsun'da, kadın bir pilot arkadaşımızla uçmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" açıklamasında bulundu.