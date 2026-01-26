Türkiye'nin turizm merkezi dünya çapında zirveye yerleşti
26.01.2026 12:06
NTV - Haber Merkezi
Seyahat severlerin her yıl ilgi ile beklediği "En İyi Destinasyonlar" listesi 2026 yılı için de yayınlandı. Listede Türkiye'den Antalya yer aldı.
2026 YILI SEYAHAT REHBERİ
Dünya'nın önde gelen iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat severler için hazırladığı “2026 Yılı Seyahat Rehberi”ni yayımladı. Hazırlanan rehber küresel ölçekte referans kabul ediliyor. Liste kültür sanat olanakları, gastronomi çeşitliliği, doğal zenginlikleri, deniz turizmi ve ziyaretçilerin geri dönütleri baz alınarak hazırlandı.
ANTALYA ULUSLARARASI TURİZM MERKEZİ
Büyük alanı kapsayan seçkide Türkiye'den Antalya destinasyonu, güçlü turizm altyapısı ve çok yönlü deneyim alanlarıyla öne çıktı. Değerlendirmede Antalya kaliteli konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla kaplı doğal yapısı, denizi, zengin gastronomi kültürü ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla “uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi" olarak açıklandı.
Antalya’nın yer aldığı listede; Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünyanın önde gelen destinasyonları da bulunuyor.
ANTALYA’NIN PARLAYAN YILDIZI: KEMER
Forbes’ın 2026 seçkisinde dikkat çeken destinasyonlardan biri olan Kemer, Antalya’nın en gözde turizm merkezleri arasında yer alarak öne çıktı. Rehberde Kemer bölgesinin farklı ziyaretçi profillerinin dahi beklentilerini karşılayabildiğinden bahsedildi.
Turkuaz tonlarındaki denizi, doğal güzellikleri ve nitelikli konaklama altyapısına sahip olan Kemer yüksek standartlı bir tatil yapmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası olma özelliğini sürdürüyor.