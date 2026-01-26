Türkiye'nin turizm merkezi dünya çapında zirveye yerleşti

Büyük alanı kapsayan seçkide Türkiye'den Antalya destinasyonu, güçlü turizm altyapısı ve çok yönlü deneyim alanlarıyla öne çıktı. Değerlendirmede Antalya kaliteli konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla kaplı doğal yapısı, denizi, zengin gastronomi kültürü ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla “uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi" olarak açıklandı.

Antalya’nın yer aldığı listede; Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünyanın önde gelen destinasyonları da bulunuyor.