Türkiye'ye dönen Pelin Batu: Amerika'da paran olduğu kadar yaşıyorsun

Haberler 17.02.2022 - 11:48
Oyuncu Pelin Batu, doktor eşi Macit Bitargil ve oğlu Raphael ile birlikte pandemi döneminde ABD'de yaşadıklarını ve geçtiğimiz günlerde Florida'dan döndüklerini söyledi.
Milliyet'in haberine göre Batu, "İstanbul'a döndük, çok özlemişiz. Amerika'daydık, eşim doktor olduğu için oraya gittik. Bir senelik araştırma görevi yaptı. Uzatabilirdik ama pandemide yalnız olmak çok zor geldi bize, en zoru o. Gelmek isteseniz 22 saat sürüyor gelmek. Direkt uçak olmayan bir yer Florida" dedi.
Florida'da maske takma zorunluluğu olmadığını belirten oyuncu, "Burada sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu varken orada kimse maske takmıyordu ve dükkanların önünde 'Maske takıp takmamak size bağlı' gibi yazılı ibareler vardı. Çok erken aşıları aldılar. Ben ABD vatandaşı değilim ama sisteme girip iki gün sonra aşımı oldum" diye konuştu.
Amerika'dan sıla hasreti için döndüğünü dile getiren Batu, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdikleri, akrabaları ve arkadaşları yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli..."
Batu ayrıca, "Covid-19 zamanında orada kimseyi tanımadan yaşamak zor geldi. Belki yine gider, gelirim. 20 yaşında olsam farklı olurdu. Geçen yıl annemi kaybettim onun kayıp hissi ağır geliyor" dedi.
43 yaşındaki oyuncu, bir soru üzerine, Amerika'nın sağlık sistemindeki sorunları, "Çok sıcak insanlar da var, ister istemez bireysel olmak durumundalar. Orada mesele 'Paranız yoksa ölün' demek gibi bir şey. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey Amerika'da; tüm bunlar paraya endeksli olunca, statü bu kadar önemli olunca çok itici oluyor. Hani paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Burada aile birbirine kol geriyor, arkadaşlar birbirine yardımcı oluyor" sözleriyle anlattı.
Pelin Batu, bir süredir uzak kaldığı ekranlara oğlunu büyüttüğü için dönmeyi düşünmediği ve kariyerine sinema filmleri yaparak devam edeceğini söyledi.
Ünlü isim, "Oyunculuğa devam ediyorum ama uzun zamandır dizi yapmıyorum. Çalışma şartları çok zor, günde 15 saat sette kalan arkadaşlarım var. Çocuğunuz varsa ve dadılar büyütsün istemiyorsanız dizi imkansız gibi bir şey. Ancak sinema filmi öyle değil. Sinema işi en fazla bir ayda bitiyor. Şahsen ben sinemada çalışmayı tercih ediyorum" açıklamasını yaptı.