Türkiye'ye dönen Pelin Batu: Amerika'da paran olduğu kadar yaşıyorsun

"KAYIP HİSSİ AĞIR GELİYOR"

Amerika'dan sıla hasreti için döndüğünü dile getiren Batu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdikleri, akrabaları ve arkadaşları yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli..."

Batu ayrıca, "Covid-19 zamanında orada kimseyi tanımadan yaşamak zor geldi. Belki yine gider, gelirim. 20 yaşında olsam farklı olurdu. Geçen yıl annemi kaybettim onun kayıp hissi ağır geliyor" dedi.