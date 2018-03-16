Türkiye'ye gelen Alex de Souza soluğu Nusret'te aldı

Kitap etkinlikleri ve derbi için Türkiye'ye gelen Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, soluğu Nusret'te alarak yemek ziyafeti yaptı.
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Kitabının imza etkinliklerine katılmak ve yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, önceki akşam Etiler Nusr-et'deydi.
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Mekan içerisine girer girmez müşteriler tarafından dikkat çeken Alex de Souza, fotoğraf çektirmek isteyenlerigeri çevirmedi.
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Restoran sahibi Nusret Gökçe, Alex de Souza ile özel olarak ilgilendi.
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Alex de Souza lokum, küşleme, dana kaburga olmak üzere 4 kilo et yedi.
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40 yaşındaki Brezilyalı yıldız "Baklavayı çocuklarım ve ben çok özledik" diyerek bir porsiyon da baklava ziyafeti yaptı.