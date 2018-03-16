NTV

Türkiye'ye gelen Alex de Souza soluğu Nusret'te aldı

Kitap etkinlikleri ve derbi için Türkiye'ye gelen Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, soluğu Nusret'te alarak yemek ziyafeti yaptı.

  • 1

    Kitabının imza etkinliklerine katılmak ve yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, önceki akşam Etiler Nusr-et'deydi.
  • 2

    Mekan içerisine girer girmez müşteriler tarafından dikkat çeken Alex de Souza, fotoğraf çektirmek isteyenlerigeri çevirmedi.
  • 3

    Restoran sahibi Nusret Gökçe, Alex de Souza ile özel olarak ilgilendi.
  • 4

    Alex de Souza lokum, küşleme, dana kaburga olmak üzere 4 kilo et yedi.
  • 5

    40 yaşındaki Brezilyalı yıldız "Baklavayı çocuklarım ve ben çok özledik" diyerek bir porsiyon da baklava ziyafeti yaptı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin