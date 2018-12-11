Türkiye'ye gelen Bella Hadid'in yemek tercihleri (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
İtalyan moda devi Missoni'nin yeni kampanyası için Kapadokya'ya gelen Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile Bella Hadid, çekimlere başladı. "Şanslı yerdeyiz. Seni seviyorum Türkiye" diyen Hadid tercih ettiği yemekleri de paylaştı. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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225 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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3Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.
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5İşte Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyeda paylaştığı lezzetleri getirdi....
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6Tuba Büyüküstün
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7Cem Yılmaz
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8Serenay Sarıkaya
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9Ozan Güven
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10Müjde Uzman
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11Şahan Gökbakar
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12Gizem Karaca
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13Şeyma Subaşı
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14Eliz Sakuçoğlu
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15Can Yılmaz
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16Lidya Özdemiroğlu
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17Hande Soral
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18Ferzan Özpetek
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19Ebru Şallı
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20Yıldıray Şahinler
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21Ferzan Özpetek
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22Hayal Köseoğlu
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23Hande Erçel
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24Hande Doğandemir
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25Gökçe Bahadır
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26Can Yılmaz
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27Gamze Topuz
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28Hande Soral
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29Ebru Şallı
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30Yıldıray Şahinler
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31Cem Yılmaz
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32Lidya Özdemiroğlu
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33Amine Gülşe
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34Yasmin Erbil
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35Birce Akalay
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36Gupse Özay
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37Elvin Levinler
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38Eda Taşpınar
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39Elçin Sangu
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40Ezgi Mola
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41Ata Demirel
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42Aslıhan Gürbüz
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44Şahan Gökbakar
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45Danla Bilci
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46Meryem Uzerli
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47Ceylan Çapa
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48Nurgül Yeşilçay
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49Serra Yılmaz
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50Demet Şener