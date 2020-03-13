Türkiye'ye gelen John Malkovich’ten Çin selamı

Konser için Türkiye'ye gelen usta sanatçı John Malkovich, corona göndermesi yaparak Çin selamı verdi.

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13.03.2020 - 12:18

İstanbul Night Flight konserler serisinde sahne almak için İstanbul’a gelen John Malkovich, Türkiye'ye geldi.







Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği The Music Critic Show gösterisine ilişkin açıklama yapan Malkovich, “Bu gösteriye 10 yıldır hazırlanıyoruz. İstanbul, gösterimiz için çok önemli bir durak. Burada olmaktan çok mutluyuz” dedi.





Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden corona virüsün etkisinde gerçekleşen toplantıda Malkovich, aldığı önlemleri de açıkladı.







Malkovich, “El sıkışmıyorum, eldiven takıyorum ve Çin’de uygulanan insanların karşılama hareketini uyguluyorum. Sürekli elimi yıkıyorum” diye konuştu.







Basın mensupları da toplantı masasından uzak durarak ‘bir metre yaklaşma’ kuralına uydu.



Malkovich, grup üyesi arkadaşıyla da Çin’deki insanlar gibi ayakla selamlaştı.

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