Türklerin yüzde kaçı tuvalete gittikten sonra ellerini yıkıyor? Çarpıcı sonuç

Ancak el hijyenine oldukça özen gösteren ülkeler de bulunuyor. Polonya'da, nüfusun yüzde 68'i tuvalet sonrası ellerini yıkadığını belirtiyor. Çekya ve Ukrayna'da bu oran yüzde 71, Bulgaristan'da ise yüzde 72 seviyesinde.



İsviçre, yüzde 73 ile bu sıralamada önde gelirken, onu sırasıyla yüzde 74 ile İrlanda ve yüzde 75 ile Birleşik Krallık takip ediyor. İskandinav ülkeleri de el hijyenine gösterdiği özenle öne çıkıyor; Finlandiya'da bu oran yüzde 76, İsveç'te ise yüzde 78.