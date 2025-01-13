Türklerin yüzde kaçı tuvalete gittikten sonra ellerini yıkıyor? Çarpıcı sonuç
Tuvalete gittikten sonra el yıkama alışkanlığı, kişisel hijyenin temel unsurlarından biridir. Tuvaletlerde bulunan bakteriler ve mikroorganizmalar eller aracılığıyla vücuda geçebilir, bu durum çeşitli hastalıkların bulaşmasına zemin hazırlar. Son yapılan analize göre, Türkiye'de tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığı, oldukça yaygın. Türkiye'yi de bu konuda takip eden bir başka ülke ise Bosna Hersek.
Son veriler, grip salgınının Avrupa'da hız kesmeden devam ettiği bir dönemde, Hollanda'da el hijyenine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini ortaya koydu. Pazar ve tüketici verilerini inceleyen Statista, bu noktada Avrupalıların el yıkama alışkanlıklarını mercek altına aldı.