Turşu koruyucu madde içeriyorsa faydası yok

Corona virüs nedeniyle bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen turşuya talep arttı. Yılın ilk 4 ayında ihracatın geçen seneye göre yüzde 30 artması ve sektörün hedefinin 250 milyon dolara ulaşması gözleri turşuya çevirdi. İç Hastalıkları ve gastroentoroloji uzmanları turşuda bulunan sirke ve fermanstasyon işleminin yararlı bakteri ürettiğini belirtirken, "Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur. Ancak koruyucu madde içeriyorsa sadece zararlarını almış olursunuz. Ev turşusu daha yararlı olur" diyor.

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DHA 06.05.2020 - 12:42

Dünyada 3 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs salgını nediniyle bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen turşuda talep patlaması yaşanıyor. İç Hastalıkları ve gastroentoroloji uzmanları turşuların probiyotik özelliğe sahip olduğunu anlatarak, "Turşu, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin sayısını artırarak bağışıklık sistemine katkı sağlıyor" dedi.

Uzmanlara göre özellikle fermante ve doğal yapılan turşularda bu mikroorganizmalardan oldukça fazla bulunmakta ve vücudumuzun immun sistemine katkıda bulunmaktadır. Turşuda bulunan sirke ve fermanstasyon işlemi yararlı bakteri üretiyor. Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur. Turşuyu güvenilir yerlerden ve katkı maddesi içermeyen markalardan almak gerekir. Koruyucu maddeler probiyotik özelliği öldürüyor.

Uzmanlar ayrıca uyarıyor: Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yediğiniz turşu koruyucu madde içeriyorsa, sadece zararlarını almış olursunuz. Ev turşusu daha yararlı olur. Tansiyon hastaları ve mide problemi olan hastaların turşuyu fazla tüketmemesi gerekiyor. Tuz oranı yüksek olduğu için hipertansiyonu tetikleyebilir. Mide ve bağırsak problemi olanlarda da, özellikle acılı turşular ve biber turşuları rahatsız edici etki yapar. Dikkatli tüketilmeli"

'MEYVE VE SEBZELERİN LİFLERİ SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN DE FAYDALI'



Diyetisyenler ise turşunun uzun yıllardır kültürümüzde var olan bir besin olduğunu aktararak, "Turşu sirke, limon ve tuzdan faydalanarak meyve ve sebzelerin uzun süre saklanabilmesini sağladığımız, fermente edilmiş bir ürün. Fakat marketten hazır aldığınız koruyucu madde içeren bir turşuysa, vücuda yarar sağlamayabilir. Mutlaka ev yapımı bir turşunun tüketilmesi, turşu yapılırken kullanılan sirkenin de koruyucu madde içermemesi gerekir" diyor.





Bunu göre turşu fermente işlemine uğradığı için probiyotik bakteriler içeriyor. Probiyotik bakteriler, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar birçok fayda sağlıyor. Tuz içeriği yüksek olan sirkeyi, hipertansiyon hastalarının, oruç tutan kişilerin ve tuza hassasiyeti olan kişilerin beslenmelerine eklememesi gerekiyor.





Diyetisyenlere göre turşu sayesinde, meyve ve sebzelerin de lif oranlarına sahip oluyoruz. Sindirim sistemine oldukça faydalı olan turşuyu beslenme düzenimize mutlaka eklememiz gerekiyor. Limonlu ya da sirkeli yapabildiğimiz gibi turşuyu maydonoz, muz ve sarımsak gibi birçok meyve ve sebzeden elde edebiliriz. İçeriğindeki sirke, asidik asit içerdiği için kilo kontrolünü de sağlıyor. Mide hassasiyeti, reflü ve gastrit gibi hastalıkları olanlar turşuyu daha kontrollü tüketmeli

İHRACAT 4- 5 KAT ARTTI



Turşu üreticileriyse Türkiye'deki ilk vaka 10 Mart'ta açıklandıktan bir gün sonra satışların hızlandığını söyleyerek, "Satışlar bir anda artınca stoklarımız yetmedi fakat 3 vardiya çalıştık. Tedbirlerimizi alarak, 7/24 üretim yapmaya devam ediyoruz. Restoranlar kapatıldıktan sonra onlara satışlarımız azaldı fakat perakendedeki satışlar inanılmaz derecede arttı. Yurt dışı ve Avrupa da dahil tüm satışlarımız hızlanmış durumda" diyor ve ekliyor: En çok dilimlenmiş salatalık turşusu satılıyor.

Turşu satışı yapan esnaf ise "Bu sene virüs yüzünden işler bir buçuk aydır çok sakin. İnsanlar dükkana gelmiyor. Turşu çok sağlıklı ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Katkı maddesi yok. Sirkelisi var, limonlusu var. İkisinin de seveni var. Lezzet farkı oluyor. Normal zamanlarda müşterimiz çok olurdu fakat insanlar sokağa fazla çıkmadığı için düştü. Ramazan'ın başındayız, artış olabilir. En çok salatalık, lahana, biber ve patlıcan turşuları satılıyor" diyor.

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