Turşu limonla mı sirkeyle mi yapılır? "Neşeli Günler" filmindeki turşucu gerçek oldu
17.11.2025 11:12
AA
Eskişehir'de turşu dükkanı işleten Balkandere çifti boşanınca karşı karşıya dükkan açtı. Bu durum "Neşeli Günler" filmini hatırlatıyor.
Şenay ve Çağlar Balkandere çifti, 2014 yılında evlendi. Çift evlilikleri sürerken, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak'ta 2016 yılında turşu dükkanı açtı.
Uzun yıllar dükkanı beraber çalıştıran çift, zamanla yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanmaya karar verdi. Çekişmeli boşanma sürecinde olan çiftten Çağlar Balkandere, bir süre sonra yakınlarının desteğiyle eşi Şenay Balkandere'nin işlettiği turşu dükkanının tam karşısına başka bir turşu dükkanı açtı.
AKILLARA "NEŞELİ GÜNLER" GELİYOR
Yaklaşık bir yıldır aynı sokakta karşılıklı turşu dükkanı çalıştıran çiftin yaşadığı bu durum, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, başrollerini Türk sinemasının iki önemli ismi Adile Naşit ve Münir Özkul'un oynadığı 1978 yapımı "Neşeli Günler" filmini anımsatıyor.
Şenay Balkandere, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra 9 yıl önce eşiyle turşu dükkanı açtığını söyledi. Çekişmeli boşandıklarını belirten Balkandere, zor süreçte dükkanı eşinin işlettiğini ancak bu sırada karşıdaki dükkanı tuttuğunu belirtti.
Şenay Balkandere, "Ben karşıma dükkan açtığını son gün öğrendim. Aynı logo ve renklerle, maskot, her şey aynı. Sadece isminde çoğul ek kullanılarak açılmış. Dükkanımı tedbir kararıyla teslim aldım. O günden beri tek başıma yürütmeye çalışıyorum" dedi.
"SİZ ADİLE HANIM KARŞI TARAF DA MÜNİR BEY Mİ OLDU?"
Yaşadıkları bu durumu "Neşeli Günler" filmine benzetilmesini doğal karşıladığını söyleyen Balkandere, "Tekrardan yaşanmış bir hikaye ama maalesef keşke sirke ve limondan dolayı olsaydı. Ben bunların başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Bir kadın olarak yaşadığım süreç gerçekten çok zor" dedi.
Müşterilere durumu anlattıklarında "O zaman siz Adile Hanım mı oldunuz? Karşı taraf Münir Bey mi oldu?' gibi esprilerle karşılaşıyoruz. Uzun bir zaman geçti artık doğal karşılıyoruz diyen Balkandere, turşunun sirkeyle yapılması gerektiğini belirtti.
"KARŞI KARŞIYA DÜKKANLARDAYIZ"
Çağlar Balkandere ise boşanma sürecinde aynı sokakta boş dükkan görünce tuttuğunu "Bir erkeğin işsiz kalması zor bir şeydir. Ben de kardeşimin desteğiyle bu işi devam ettirdim. Ondan sonra aynı Neşeli Günler'deki gibi senaryo karşılıklı oluyor. Filmde farklı sokaklarda ama burada tam karşı karşıyayız" diye anlattı.
Ailevi sebepler yüzünden ayrıldıklarını ifade eden Balkandere, "Turşu suyu limonla da olur, sirkeyle de olur. Limon biraz risktir. Sirke her zaman garantidir. Lezzeti her zaman yakalarsın" şeklinde konuştu.