Tuvana Türkay: Herkes kendi namus kavramını değiştirsin

11.08.2020 - 10:24
Oyuncu Tuvana Türkay önceki akşam Nişantaşı Spago'da yakın bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Türkay, Selçuk Yöntem'le aralarında çıkan aşk dedikodularına da yanıt verdi
Türkay, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Posta'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre; adı Selçuk Yöntem'le aşk dedikodularına karışan Tuvana Türkay, konuyla ilgili, "Selçuk Abi çok güzel açıkladı. Çünkü çok rahatsız oldum. Her yazılana cevap mı vereceğiz ya? İnsanların binbir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum" dedi.
"Yayınlanan fotoğraflar çok da samimi değildi" diyen Türkay, "Bu durumu insanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum. Hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes aklını değiştirsin. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin" açıklamasını yaptı.