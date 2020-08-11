Tuvana Türkay: Herkes kendi namus kavramını değiştirsin

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in yeni yaşını kutladığı, aşk dedikodularına yol açan paylaşımı hakkında sessizliğini bozdu.

11.08.2020 - 10:24

Tuvana Türkay: Herkes kendi namus kavramını değiştirsin - 1

Oyuncu Tuvana Türkay önceki akşam Nişantaşı Spago'da yakın bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Türkay, Selçuk Yöntem'le aralarında çıkan aşk dedikodularına da yanıt verdi

Tuvana Türkay: Herkes kendi namus kavramını değiştirsin - 2

Türkay, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tuvana Türkay: Herkes kendi namus kavramını değiştirsin - 3

Posta'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre; adı Selçuk Yöntem'le aşk dedikodularına karışan Tuvana Türkay, konuyla ilgili, "Selçuk Abi çok güzel açıkladı. Çünkü çok rahatsız oldum. Her yazılana cevap mı vereceğiz ya? İnsanların binbir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum" dedi.

Tuvana Türkay: Herkes kendi namus kavramını değiştirsin - 4

"Yayınlanan fotoğraflar çok da samimi değildi" diyen Türkay, "Bu durumu insanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum. Hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes aklını değiştirsin. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin" açıklamasını yaptı.

Tuvana Türkay: Herkes kendi namus kavramını değiştirsin - 5
Tuvana Türkay, sözlerine şöyle son verdi; "Bu hayatta Yıldız Tilbe'nin bir söz var. Diyor ki, Herkes çok namusluysa kimse kimsenin burnuna bakmasın'. Hayatımda kimse yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Kendi hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum".

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