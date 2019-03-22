Twitter'da en çok takip edilen ünlüler (2019)
ntv.com.tr
Ünlü isimlerin Twitter'da milyonlarca takipçisi var. Sosyal medya yarışında öne çıkanlar arasında pop starlar göze çarparken Barack Obama da zirveyi zorluyor. İşte en çok takip edilen ünlülerin Twitter'daki takipçi sayıları...
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1
10. ARIANA GRANDE61,5 milyon
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2
9. JUSTIN TIMBERLAKE64,8 milyon
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3
8. CRISTIANO RONALDO77,157 milyon
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4
7. ELLEN DEGENERES77,246 milyon
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5
6. LADY GAGA78,3 milyon
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6
5. TAYLOR SWIFT83,2 milyon
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7
4. RIHANNA90,2 milyon
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8
3. JUSTIN BIEBER105 milyon
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9
2. BARACK OBAMA105,2 milyon
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10
1. KATY PERRY107 milyon