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Twitter'da en çok takip edilen ünlüler (2019)

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Ünlü isimlerin Twitter'da milyonlarca takipçisi var. Sosyal medya yarışında öne çıkanlar arasında pop starlar göze çarparken Barack Obama da zirveyi zorluyor. İşte en çok takip edilen ünlülerin Twitter'daki takipçi sayıları...

  • 1

    10. ARIANA GRANDE

    10. ARIANA GRANDE
    61,5 milyon
  • 2

    9. JUSTIN TIMBERLAKE

    9. JUSTIN TIMBERLAKE
    64,8 milyon
  • 3

    8. CRISTIANO RONALDO

    8. CRISTIANO RONALDO
    77,157 milyon
  • 4

    7. ELLEN DEGENERES

    7. ELLEN DEGENERES
    77,246 milyon
  • 5

    6. LADY GAGA

    6. LADY GAGA
    78,3 milyon
  • 6

    5. TAYLOR SWIFT

    5. TAYLOR SWIFT
    83,2 milyon
  • 7

    4. RIHANNA

    4. RIHANNA
    90,2 milyon
  • 8

    3. JUSTIN BIEBER

    3. JUSTIN BIEBER
    105 milyon
  • 9

    2. BARACK OBAMA

    2. BARACK OBAMA
    105,2 milyon
  • 10

    1. KATY PERRY

    1. KATY PERRY
    107 milyon
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