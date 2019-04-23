Tyga'dan İstanbul'da konser (2 milyon dolarlık takı)
Dünyaca ünlü rap yıldızı Tyga, önceki akşam İstanbul’da konser verdi. Ünlü şarkıcı sahneye yaklaşık 2 milyon dolarlık mücevherle çıktı.
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1Amerikalı rap yıldızı Tyga, önceki akşam konser için özel uçağıyla İstanbul’a geldi.
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2İki yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konser öncesinde Nişantaşı’ndaki bir restoranda yemek yedi.
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3Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Yemek sırasında Tyga’nın talebi üzerine bir de oryantal şov sahnelendi.
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4Türkiye’ye özel uçağıyla gelen Tyga, İstanbul konserinde sahneye yaklaşık 2 milyon dolarlık mücevherle çıkış yaptı.
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5Ardından konser mekanına geçen şarkıcı, takılarıyla dikkat çekti. Pırlanta yüzük, kolye ve küpelerinin yanı sıra servet değerinde bir Richard Mille saat takan Tyga’nın aksesuvarlarının değerinin 2 milyon doları bulduğu kaydedildi.
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Tyga, sahneden iner inmez bugünkü konseri için İsrail’e uçtu.
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7Tyga daha önce ise eski sevgilisi Kylie Jenner'a hediye ettiği Ferrari marka otomobille gündeme gelmişti.