NTV

Tyga'dan İstanbul'da konser (2 milyon dolarlık takı)

Dünyaca ünlü rap yıldızı Tyga, önceki akşam İstanbul’da konser verdi. Ünlü şarkıcı sahneye yaklaşık 2 milyon dolarlık mücevherle çıktı.

  • 1

    Amerikalı rap yıldızı Tyga, önceki akşam konser için özel uçağıyla İstanbul’a geldi.


  • 2

    İki yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konser öncesinde Nişantaşı’ndaki bir restoranda yemek yedi.


  • 3

    Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Yemek sırasında Tyga’nın talebi üzerine bir de oryantal şov sahnelendi.


  • 4

    Türkiye’ye özel uçağıyla gelen Tyga, İstanbul konserinde sahneye yaklaşık 2 milyon dolarlık mücevherle çıkış yaptı.


  • 5

    Ardından konser mekanına geçen şarkıcı, takılarıyla dikkat çekti. Pırlanta yüzük, kolye ve küpelerinin yanı sıra servet değerinde bir Richard Mille saat takan Tyga’nın aksesuvarlarının değerinin 2 milyon doları bulduğu kaydedildi.

  • 6

    Tyga, sahneden iner inmez bugünkü konseri için İsrail’e uçtu.



  • 7

    Tyga daha önce ise eski sevgilisi Kylie Jenner'a hediye ettiği Ferrari marka otomobille gündeme gelmişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin