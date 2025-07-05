Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı

Aralıklı orucun özellikle metabolizma, kilo kontrolü, insülin duyarlılığı ve kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterdiği bildirilmiştir. Mayo Clinic'e göre, aralıklı oruç uygulamaları kan şekeri, kilo, kan kolesterolü, kan basıncı ve kronik iltihaplanma gibi sağlık göstergelerinde iyileşmelere yol açabilir.

Ancak, bu etkiler genellikle kısa vadeli olup uzun vadeli sağlık sonuçları konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bazı çalışmalar, aralıklı oruç uygulamalarının uzun vadede sürdürülebilirliğinin sınırlı olabileceğini ve bazı bireylerde olumsuz etkiler yaratabileceğini göstermektedir.



