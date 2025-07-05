Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı

30 yaşındaki Danielle Broadway, aralıklı oruç yöntemi sayesinde toplam 40 kilo verdi.

Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı - 1

Besin değeri düşük gıdalar nedeniyle cilt sağlığının bozulduğunu ve depresif hissettiğini anlatan Broadway, bu sorunlarla baş edebilmek için aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemine başvurdu.  

Aralıklı oruç, belirli bir yeme penceresi içinde beslenmeyi kapsıyor ve en popüler yöntemi 16 saat açlık, 8 saat beslenme şeklinde uygulanıyor.

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Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı - 2

Tekniği uyguladığı ilk 3 gün, oldukça zorlandığını itiraf eden Broadway “Vücudumu şaşırttığım için alışmakta güçlük çektim ama 5 ayda tam 19 kilo verdim. Enerji içeceklerini tamamen bıraktım, bu benim için büyük bir adımdı” ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı - 3

Kafein tüketiminden kaçındığı için enerjisinin arttığını belirten Broadway, bağırsak sağlığının iyileştiğini de sözlerine ekledi. 

Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı - 4

Sağlıklı bir kilo verme süreci için aralıklı orucun yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan genç kadın, bu yöntem sayesinde daha özgüvenli hissettiğini de ifade etti.


Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı - 5

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç (intermittent fasting, IF), belirli zaman dilimlerinde yemek yemeyi sınırlandırıp diğer zamanlarda ise oruç tutmayı içeren bir beslenme yöntemidir. Bu yaklaşım, günün veya haftanın belirli saatlerinde yemek yemeyi ve kalan zamanlarda oruç tutmayı içerir. 16 saat oruç tutup 8 saat yemek yemek (16/8 yöntemi) veya haftada 2 gün düşük kalorili beslenmek (5:2 yöntemi) gibi farklı uygulama biçimleri vardır.

Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı - 6

Aralıklı orucun özellikle metabolizma, kilo kontrolü, insülin duyarlılığı ve kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterdiği bildirilmiştir. Mayo Clinic'e göre, aralıklı oruç uygulamaları kan şekeri, kilo, kan kolesterolü, kan basıncı ve kronik iltihaplanma gibi sağlık göstergelerinde iyileşmelere yol açabilir.

Ancak, bu etkiler genellikle kısa vadeli olup uzun vadeli sağlık sonuçları konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bazı çalışmalar, aralıklı oruç uygulamalarının uzun vadede sürdürülebilirliğinin sınırlı olabileceğini ve bazı bireylerde olumsuz etkiler yaratabileceğini göstermektedir.

Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı - 7

KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

Hamile veya emziren kadınlar, yemek yeme bozuklukları öyküsü olanlar, şiddetli metabolik hastalıkları olanlar ve 16 saatten uzun süre aç kalmakta zorlananların aralıklı oruç yapmaları önerilmez.

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