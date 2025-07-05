Üç çocuk annesi kadın 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını takipçileriyle paylaştı
30 yaşındaki Danielle Broadway, aralıklı oruç yöntemi sayesinde toplam 40 kilo verdi.
Besin değeri düşük gıdalar nedeniyle cilt sağlığının bozulduğunu ve depresif hissettiğini anlatan Broadway, bu sorunlarla baş edebilmek için aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemine başvurdu.
Aralıklı oruç, belirli bir yeme penceresi içinde beslenmeyi kapsıyor ve en popüler yöntemi 16 saat açlık, 8 saat beslenme şeklinde uygulanıyor.