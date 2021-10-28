Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosu (Üç Kuruş'ta kim kimdir?)

EKİN KOÇ (EFE)

Organize Büro’nun asi, idealist ve gözü pek komiseri. Altı ay önce devraldığı Kartal dosyası onu zorlasa da Kartal’ı içeri almak onun için an meselesidir. Bir seri katilin işlediği cinayetler Efe’nin tüm dünyasını altüst eder. Efe katili yakalamak için mafya lideri Kartal ile zoraki işbirliği yapmak durumunda kalır.