Üç Michelin yıldızlı restorandan sosyal mesafeye cansız manken formülü

ABD'deki üç Michelin yıldızlı restoran The Inn at Little Washington, karatnina sonrası yeniden açılmaya hazırlanırken sosyal mesafeye cansız manken çözümü buldu.

Abone ol Paylaş







15.05.2020 - 11:42

ABD'de birçok restoran cor onavirüs salgını nedeniyle kapattığı kapılarını tekrar açmaya hazırlanırken, Washington şehrinde bulunan üç Michelin yıldızlı lüks restoran, yaratıcı bir yöntem geliştirdi.

Restoranlar, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tekrar açıldıktan sonra sosyal mesafe kuralları sebebiyle dolu masalar arasındaki masaları boş bırakacak ve içeriye normal kapasitenin yarısı kadar müşteri alacak. The Inn at Little Washington adlı restoran, müşterilerin "daha az yalnız hissetmesi için" boş masalara 1940'lardan gelmiş gibi görünen cansız mankenler oturtacak.

Restoran yetkilileri, cansız mankenlerin kostümleri için Arlington Signature Theater ve Design Foundry ile çalıştı.

Restoranın şefi Patrick O’Connell yerel basına verdiği röportajda, "Restoranın doluluğunu yarıya düşürme ve sosyal mesafe kurallarına uyma problemiyle karşılaştığımızda çözümün çok basit olduğunu biliyorduk: İlginç bir şekilde giydirilmiş heykeller" dedi.

The Inn at Little Washington'ın Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflarda şık giyimli heykellerin yüz yüze oturduğu ve bardaklarının dolu olduğu görülüyor.

Restoran açıldığında, çalışanlar cansız mankenlere müşteriymiş gibi davranacak ve arada içeceklerini tazeleyecek.