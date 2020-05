Üç Michelin yıldızlı restorandan sosyal mesafeye cansız manken formülü

Restoranlar, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tekrar açıldıktan sonra sosyal mesafe kuralları sebebiyle dolu masalar arasındaki masaları boş bırakacak ve içeriye normal kapasitenin yarısı kadar müşteri alacak. The Inn at Little Washington adlı restoran, müşterilerin "daha az yalnız hissetmesi için" boş masalara 1940'lardan gelmiş gibi görünen cansız mankenler oturtacak.