Üç yaşındaki oğlu virüse yakalanan Pink: Kimse güvende değil

Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve üç yaşındaki oğlu Jameson'ın corona virüse yakalandığını açıklayan Pink yeni açıklamalara bulundu. Pink, "Başlangıçta hep 'Çocukların hepsi güvende' gibi şeyler duyduk. Ama gerçekten Jameson çok hastaydı ve bu korkutucu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm. Ama bu kesin değil. Kimse güvende değil" dedi.

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07.04.2020 - 09:59

Ünlü şarkıcı Pink, üç yaşındaki oğlu Jameson'la birlikte yaşadığı süreç için, "Gerçekten ama gerçekten korkutucu bir hal aldığını" dile getirdi.







Instagram'da canlı yayın yapan şarkıcı, henüz tam olarak iyileşmediklerini ama "Daha iyi" olduklarını söyledi.







Pink, 7,7 milyon takipçisine "Kritik safhayı atlattığımızı umuyorum ama bu şey tam bir lunapark treni" dedi.







"Tam daha iyi olduğunu düşündüğünde başka bir şey oluyor" diyen 40 yaşındaki şarkıcı, kendisinin ve Jameson'ın deneyimlediği belirtileri anlatarak devam etti.







Ünlü yıldız, "Son üç hafta boyunca (Jameson'ın) belirtilerini ve kendiminkileri bir günlüğe kaydettim. Üç hafta sonra hala (yüksek) ateşi var. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi" diye konuştu.







Astım hastası olduğunu da sözlerine ekleyen Pink, "Gerçekten ama gerçekten korkutucu bir hal aldı, yalan söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.







Pink sözlerini şöyle sürdürdü: "Başlangıçta hep 'Eğer gençseniz...', 'Bu 65 yaş ve üstüne...', 'Çocukların hepsi güvende' gibi şeyler duyduk. Ama Jameson gerçekten çok hastaydı ve bu korkutucu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm. Ama bu kesin değil. Kimse güvende değil"





Ünlü şarkıcı şarkıcı, 8 yaşındaki kızının da kocası Carey Hart'ın da sağlıklı ve iyi olduğunu söyledi.

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