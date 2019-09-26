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Uçakta rahatsızlanan Meryem Uzerli hastaneye kaldırıldı

Uzun süredir Almanya'da olan Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Görevliler tarafından uçaktan indirilen Uzerli hastaneye kaldırıldı.

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    Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılmak için Berlin’den uçağa bindi.

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    Uzerli, fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı. 

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    Gıda zehirlenmesi geçirdiğini belirlenen 36 yaşındaki oyuncunun tedavisi devam ediyor. 

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    Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılamayacak.

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    Ünlü oyuncu hem işi gereği hem de tatil amaçlı sık sık uçak yolculukları yapıyor. İşte Uzerli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı uçak yolculuklarından fotoğraflar...
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