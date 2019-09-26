Uçakta rahatsızlanan Meryem Uzerli hastaneye kaldırıldı
Uzun süredir Almanya'da olan Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Görevliler tarafından uçaktan indirilen Uzerli hastaneye kaldırıldı.
-
1Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılmak için Berlin’den uçağa bindi.
-
2
Uzerli, fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı.
-
3
Gıda zehirlenmesi geçirdiğini belirlenen 36 yaşındaki oyuncunun tedavisi devam ediyor.
-
4
Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılamayacak.
-
5Ünlü oyuncu hem işi gereği hem de tatil amaçlı sık sık uçak yolculukları yapıyor. İşte Uzerli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı uçak yolculuklarından fotoğraflar...
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18