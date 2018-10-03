Uçma hayalini 47 yaşında gerçeğe dönüştürdü

Paramotorun ekipman ve bazı parçalarının pahalı ve temini zor olduğunu vurgulayan Dağaşan, "5 yılda bu işte bayağı bir yol kat ettim. Paramotoru önceleri demirden yapıyordum, sonradan krom kullanmaya başladım. Bugünkü halini alması için çok uğraştım, çok emek verdim. Hiçbir yerden destek de görmedim, kimse elimden tutmadı. Her şeyi kendim araştırarak öğrendim" dedi.

Öğrenmek isteyenlere yardımcı olduğunu da anlatan Dağaşan, paramotorla uçmanın herkesin yapabileceği bir şey olmadığını, bunun pahalı bir hobi olduğunu belirtti.

Dağaşan, sıfır bir paramotorun yurt dışında 30 bin euro civarında olduğuna dikkat çekerek, kendisinin ise paraşütü hariç ortalama 60-70 bin liraya mal ettiğini, yapımı 1,5 ay süren paramotorları satın almak isteyenlere de yardımcı olduğunu söyledi.