Uçurumun kıyısındaki türbeye yüzlerce ziyaretçi geliyor: Sivaslıların eskimeyen geleneği
14.11.2025 15:56
İHA
Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda tam uçurumun kıyısında bulunan Abdulvahabi Gazi Hazretleri'nin türbesi, her cuma yüzlerce misafirini ağırlıyor.
Sivas'ta bulunan ve konumu ile dikkat çeken Yukarı Tekke Camii, uçurumun kıyısındaki yapısıyla tüyler ürpertiyor. Daha öncesinde küçük bir mescid olan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce iki katlı olarak yeninden inşa edilen camide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(sallallâhu aleyhi vesellem) sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi'nin de türbesi bulunuyor.
Cuma namazı kılmak için Yukarı Tekke Camine giden vatandaşlar, medfun bulunan Abdulvahabi Gazi türbesinde dua ediyor. Ayrıca cami içerisinde Osmanlı Padişahlarından Kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid ve oğullarının da türbesi de yer alıyor.
Cuma namazlarını Yukarı Tekke Camisinde kılmaya gayret gösterdiğini ifade eden Volkan Balcılar, "Buranın ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Yıllardır Sivas'ta var olan bir gelenektir. İnsanlar geçmişlerinin ruhlarına yâd etmek için burada ikramlarda, izzetlerde bulunurlar" dedi.