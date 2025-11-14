Uçurumun kıyısındaki türbeye yüzlerce ziyaretçi geliyor: Sivaslıların eskimeyen geleneği

Sivas'ta bulunan ve konumu ile dikkat çeken Yukarı Tekke Camii, uçurumun kıyısındaki yapısıyla tüyler ürpertiyor. Daha öncesinde küçük bir mescid olan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce iki katlı olarak yeninden inşa edilen camide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(sallallâhu aleyhi vesellem) sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi'nin de türbesi bulunuyor.