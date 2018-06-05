Ufak Tefek Cinayetler'de kim ölüyor? (Final fragmanı)
Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı Star TV’nin büyük beğeni ile izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler bu akşam nefes kesen sezon finali ile yaz tatiline giriyor. İşte final fragmanı ve son bölüm detayları...
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Ufak Tefek Cinayetler'de parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var!
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Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.
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Kadınlar arasında büyük yüzleşmenin yaşanacağını bu akşam cinayete giden olayların tüm detaylarına tek tek tanık olacağız.
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Birbirini öldürmek için planlar yapan kadınlarla kurbanlarının bir araya geldiği yaza merhaba partisinde yaşanacakları önlemeye kimsenin gücü ve çabaları yetmeyecek.
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Kimin öldüğünün açığa çıkacağı sezon finalinde ait 2. fragman yayınlanırken bölüme ait yeni fotoğraflar da basına servis edildi.
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Aksiyon ve dövüş uzmanları eşliğinde çekilen kavga sahneleri şimdiden çok konuşulacağa benziyor.
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7Ufak Tefek Cinayetler soluksuz izleyeceğiniz sezon finali bu akşam Star''da.
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8İşte Ufak Tefek Cinayetler final fragmanı ve fotoğrafları
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