Ufak Tefek Cinayetler'de ölenlerin kim olduğu belli oldu (Peki katil kim? /2. sezon tanıtımı)
Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de öldürülen isimler belli oldu. 5 Haziran'da yayınlanan sezon finalinde denize vuran kadın cesedinin Elif'e ait olduğu, ilk bölümden itibaren merak edilen pencereden atılın kişinin ise Edip olduğu ortaya çıktı. Peki ama katil kim? İşte bu kritik sorunun cevabı Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezonunda belli olacak. 2. sezon tanıtımı ise çoktan yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon görselleri...
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Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Star TV’nin beğeni ile izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in sezon finalinin hemen ardından yayınlanan 2. Sezon teaser’ı büyük ses getirdi.
Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon tanıtımı (Katil kim?) / Video
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İddialı prodüksiyonu, ihtişamlı kostümleri ve sarsıcı görüntüleri ile fark yaratan teaser şimdiden merak konusu oldu. Başrol oyuncu kadrosunun hazır bulunduğu çekimler için havuz dekoru inşa edildi. Tüm kostümler teaser için özel olarak tasarlanıp dikildi. 20 tonluk 5 tankerin aynı anda doldurduğu havuz için tam 100 ton su kullanıldı.
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2. sezon için önemli ipuçları veren teaser; çarpıcı sezon finali kadar geceye damgasını vurdu. Katilin kim olduğunu öğreneceğimiz heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezonu Eylül’de Star’da.
Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon tanıtımı (Katil kim?) / Video
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4İşte Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon görselleri...
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5Oya Toksöz (Gökçe Bahadır)
Hikayemizin protagonisti. 1980 doğumlu. Jinekolog. İyi kalpli ve akıllı bir kadın… İyi bir ailede yetişmiş. Geçmişte uğradığı bir iftira sonucu, hayatı değişmiş. Bekar. Çocuğu olmadığı için, hayatı boyunca, ciddi, evliliğe giden bir ilişki kurmaktan kaçınmış. Çocuk özlemi içinde. Adalet duygusu çok yüksek. İhtiyacı olanlara yardım eden, kötülerin cezasını bulmasını gönülden isteyen bir insan. Onun adalet mücadelesini izleyeceğiz.
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Serhan Aksak (Mert Fırat)
Hikayemizin bir numaralı erkek kahramanı. Merve’nin eşi. 38 yaşında. İdeal bir eş, ideal bir baba, karizmatik, vicdanlı, mükemmel erkek, mükemmel insan… Hayattaki “ iyiler”in temsilcisi. Harika çocuk olarak büyümüş, hep başarılı olmuş, burslar almış, Londra’da okumuş. Gustosu olan bir adam. İyi giyimden, iyi yemekten ve iyi şaraptan anlıyor. Yaptığı tek hata, Merve’nin tatlı yüzüne kanıp, onunla bir aile kurmuş olması… Oya’yla tanıştığı zaman, yanlış tercihler yaptığını fark ediyor. Oya’yla aralarında, ikisinin de istemediği, yanlış bulduğu bir aşk filizleniyor. Kendini ondan uzak tutmaya çalışsa da, biz aşkın adım adım içine sızışını izleyeceğiz.
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Merve Aksak (Aslıhan Gürbüz)
Hikayemizin antagonisti. Dört kadının liseden beri lideri. 1980 doğumlu. Çalışmıyor. Güzel, bakımlı, kötü kalpli ve çok zeki bir kadın. Herkesin arkasından iş çeviriyor, herkesi kontrol altında tutmak istiyor. Kendi sosyal çevresi – bir nevi tebaası- içinde oldukça güçlü… Narsistik kişilik bozukluğu var. Kendi varlığını ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutuyor. Hayattaki adaletsizliğin temsilcisi… Fakat izleyeni kendine hayran bırakan zekası sayesinde, gözümüzü alamadığımız bir karakter.
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Arzu Kara (Tülin Özen)
Aynı yaşta. Dört kadının, dördüncüsü… Hikayenin en sürprizli karakteri… Diğerlerine göre çok daha domestik, erken yaşta evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aldatılıp, boşanıp, hayata yeniden başlaması hikayesini izleyeceğiz. Güçlendikçe kötüleşecek.
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Pelin Tarhan (Bade İşçil)
1980 doğumlu. Merve’nin en yakın arkadaşı. Çok sevimli, çok yumuşak mizaçlı görünen ama kara vicdanlı bir kadın. Merve’den daha bile tehlikeli ama çaktırmıyor. Yavaş yavaş neler yapmaya muktedir olduğunu göreceğiz. Çalışmıyor. Klasik bir ev hanımı. Kocasına çok ama çok düşkün, onu bütün dünyadan kıskanıyor ve elinde tutmak için yapamayacağı hiçbir şey yok.
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Mehmet (Yıldıray Şahinler)
Arzu’nun eşi. 48 yaşında. Hoş adam, zarif, kibar, fit… Arzu’yla, Arzu gençken evlenmiş. Şimdi Arzu’da daha genç bir kızla (Burcu) karısını aldatıyor. Zaaflarının yönettiği, kolaylıkla yanlış yöne sapabilen bir adam… Arzu’yla çekişmeli bir boşanma sürecine girecekler ve Mehmet’ten yer yer nefret edeceğiz. Burcu’nun elinde oyuncak olması, işine gelince çok rahat yalan söyleyebilmesi, Mehmet’i kadınların gözünde “klasik erkek” yapıyor.
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Taylan Tarhan (Ferit Aktuğ)
Kadınlarla aynı yaşta, aynı liseden Taylan… Lisedeyken Oya’nın sevgilisiymiş, şimdi Pelin’in eşi. Çok yakışıklı ve çok yakışıklı olduğunun fazlaca farkında, bütün karakteri bunun üzerine şekillenmiş, dolayısıyla şımarık bir adam… Çok güvenilir bir karakter değil. Pelin’i her an aldatabilir, bırakıp gidebilir. Zaten iç güveysi kimliğiyle evlenmiş, Pelin’in babasının yanında çalışıyor. Büyük ihtirasların adamı değil Taylan, komik, eğlenceli, hafif bir adam…
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12Burcu / Duygu Sarışın
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13Merve Aksak (Aslıhan Gürbüz)
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Serhan Aksak (Mert Fırat)
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15Merve Aksak (Aslıhan Gürbüz)
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16Mehmet (Yıldıray Şahinler)
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17Pelin Tarhan (Bade İşçil)
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18Merve Aksak (Aslıhan Gürbüz) / Serhan Aksak (Mert Fırat)
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19Serhan Aksak (Mert Fırat)