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Ufak Tefek Cinayetler'e damga vuran kıyafetler (Dizi stili ve kıyafet markaları)

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Ufak Tefek Cinayetler dizisi her hafta salı günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ev dekorasyonundan, dizinin çekildiği yere her hafta adından söz ettirmeyi başaran Ufak Tefek Cinayetler dizisi hakkında çok merak edilen detaylardan biri de her hafta adeta bir moda gösterisi sunan oyuncuların kıyafetleri. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde merak edilen kıyafetleri sizler için derledik.

  • 1

    Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun (Tülün Özen) eski kocası Mehmet'in düğüne giydiği ve son bölüme damga vuran kırmızı elbise: Begüm Baccal

    Ayakkabı: Ninewest

  • 2

  • 3

    Bade İşçil’in Ufak Tefek Cinayetler dizisinde giydiği bluz: AslIhankarahanofficial 

    Etek: Sudietuzofficial 

    Merve Aksak'ın (Aslıhan Gürbüz) giydiği elbise: Tuvanam

  • 4

    Ufak Tefek Cinayetler Dizisi'nde Gökçe Bahadır'ın (Oya Toksöz) giydiği elbise Selim Baklacı'ya ait.
  • 5

    Selim Baklacı tasarımı olan elbise Sarmaşık kadınlarını stiline uygun modern zaman elbisesi.
  • 6

    Merve Aksak'ın (Aslıhan Gürbüz) güçlü stilini yansıtan bu ceket Nisse'ye ait.

  • 7

    Kanada'lı tasarımcı Nargisse E. Akyuz'e ait olan Nisse markası Kanada, Amerika ve Türkiye’de bir çok noktada faaliyet gösteriyor.
  • 8

    Pelin Tarhan'ın (Bade İşçil) Ufak Tefek Cinayetler dizisinin geçtiğimiz bölümlerde giydiği ceket: Selma Çilek
  • 9

    SELMA ÇİLEK
  • 10

    Burcu'nun giydiği mavi gömlek-pantalon takım: H6 By Hazal Ozman
  • 11

    H6 By Hazal Ozman' a ait gömlek ve pantolon saten krep kumaşından tasarlanmış.

  • 12

    Aslıhan Gürbüz'ün giydiği tulum: Mango
  • 13

    Pelin Tarhan'ın (Bade İşçil) giydiği deri ceket: H6 By Hazal Ozman
  • 14

    H6 By Hazal Ozman
  • 15

    Oya Toksöz'ün giydiği pembe tulum: sudietuzofficial

  • 16

    Gökçe Bahadır’ın (Oya Toksöz) Ufak Tefek Cinayetler dizisinde giydiği kazak: MANGO
  • 17

    MANGO
  • 18

    Aslıhan Gürbüz'ün (Merve Aksak) Ufak Tefek Cinayetler dizisinde giydiği ceket: Merih Ogun
  • 19

    Duygu Sarışın yeşil elbise: Jaquette Boutique - Elvan Tığlıoğlu
  • 20

    Gökçe Bahadır'ın (Oya Toksöz) giydiği tulum: Mango.

    Bade İşçil (Pelin Tarhan) giydiği dantel bluz: Tara CoşkunTuncel

  • 21

    Aslıhan Gürbüz'ün (Merve Aksak) giydiği kürk ceket: Desa Fashion 
  • 22

    Burcu ve Arzu'nun giydiği mont: Fjallraven

  • 23

    Oya'nın giydiği bluz: HM
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