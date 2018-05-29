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Ufak Tefek Cinayetler'in 31. bölüm fotoğrafları

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler her hafta artan temposuyla çok konuşuluyor. İşte Ufak Tefek Cinayetlerin 31. yeni bölüm fotoğrafları...

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    Ufak Tefek Cinayetler'de nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor. Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar... İşte Ufak Tefek Cinayetler 31. bölüm fotoğrafları.
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    Ufak Tefek Cinayetler'in 31. yeni bölümünün teması Vavien elektrik.

    Vavien ne demek?
    Tek bir alıcıyı iki ayrı yerden kumanda edebilmek için yapılan elektrik tesisatına verilen isimdir.

    Vavien bağlatı ne demek?

    Bir lambayı veya bir grup lambayı (alıcıyı) iki ayrı yerden aynı zamanda veya farklı zamanlarda yakıp söndüren anahtar çeşididir.

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