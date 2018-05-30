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Ufak Tefek Cinayetler'in Burcu'su Duygu Sarışın: Soğuk değil sıcak kanlıyım

Şu sıralar Ufak Tefek Cinayetler'de rol alan Duygu Sarışın, yüz hatları nedeniyle soğuk göründüğünü ancak sıcak kanlı olduğunu dile getirdi.

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    ‘İçerde dizisiyle yıldızı parlayan şu sıralar ise ‘Ufak Tefek Cinayetler’de ‘Burcu karakterine Duygu Sarışın, Formsante dergisinin Haziran sayısına röportaj verdi.
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    Sarışın, “Estetiğe karşı mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sadece kaza gibi durumlarda sıcak bakıyorum. Yılların getirdiği kırışıklıkları seviyorum çünkü. Başımdaki yara izi bile beni mutlu ediyor."
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    "İnsanı kusurları ile sevmek gerekir. Zaten güzellik konusunda eski kafalıyım; su, sabun ve nemlendirici dışında bir şey kullanmıyorum.”
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    Çocukluğundan beri spor yaptığını söyleyen 31 yaşındaki Duygu Sarışın, “Eskrim, ritmik jimnastik, pilates ve bale yaptım. Kendimi hatırlamak istediğim zamanlarda ya kürek çekmeye gidiyorum ya at biniyorum” dedi.
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    Yüz hatları nedeniyle soğuk göründüğünü söyleyen Sarışın “Aslında sıcak kanlı ve samimi bir kadınım” ifadelerini kullandı.
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