Ufuk Bayraktar hakim karşısında. Gözyaşlarıyla kendini savundu

Duruşmada mahkeme başkanı, sanık Bayraktar’a dönerek, "Sen iş bulma kurumu musun? Senin görevin mi bu, iş bulmak gençlere? Ben gelsem senden mahallenin gençlerine iş bul para ver desem ne yaparsın?" diye sordu.

Ufuk Bayraktar ise "Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam" diye yanıtladı.

Ardından ağlayarak söz alan Bayraktar, bu durumda olmaktan üzgün olduğunu ifade etti ve "Amacım gençlere iş bulmaktı. 3 milyon dolarlık film yaptığımdan benim zaten paraya ihtiyacım yoktur. Ben o mahallede büyüdüm, ben yapmasam kim yapacak?" dedi.