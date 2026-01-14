Ufuk Bayraktar hakim karşısında. Gözyaşlarıyla kendini savundu
14.01.2026 14:36
İHA, AA
Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği ve esnafı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Ufuk Bayraktar hakim karşısına çıktı. Ünlü isim, savunması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Yıllar önce “Ezel” dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini oynayan ve şöhreti yakalayan oyuncu Ufuk Bayraktar, 20 Ağustos 2025 tarihinde Beyoğlu'nda bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği iddiasıyla gündem olmuştu.
İşletme sahibinin durumu reddetmesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek yumrukla saldırdığı iddia edilen Ufuk Bayraktar, 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Ünlü oyuncu, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI
İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ahmet P. İle taraf avukatları da katıldı.
Duruşmada kimlik tespiti yapılan Bayraktar, lise mezunu ve sanatçı olduğunu belirterek aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyledi.
Savunma yapan Bayraktar, yaklaşık 45 yıldır Cihangir’de bulunduğunu belirterek, "Orada babamdan kalma bir çay bahçesi bulunmaktadır. Alkol tüketiminden dolayı sıkıntılar yaşıyorum. Sabah erken saatlerden akşama kadar içerdim. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hakim değilim. Ahmet P.’den haraç istemedim, konu kesinlikle yanlış anlaşılmış. Korumak benim ne haddime. Ben sadece Beyoğlu'ndaki gençlere yardımcı olmaya çalışırım, birçok hayır işim de olmuştur" dedi.
"YAĞMA KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"
Mahallesindeki birçok esnafı tanıdığını ve onlara yardımcı olmak istediğini belirten ünlü oyuncu, "Yine bir gün yeşil reçeteli ilaç almıştım, üzerine de alkol tüketmiştim. Kendimde olmadığımı hatırlıyorum ve arbede olduğunu hatırlıyorum. Ayrıntılara vakıf değilim. Kayıtları izleyince müştekiye vurduğumu gördüm. Öfke kontrolüm gitmiş, üzgünüm. Ben müştekiye esasen kendisinin dükkanında oldukça yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen kendisinin benim dükkanıma bir çay içmeye dahi gelmemesine sinirlenmemdir. Yağma kastıyla hareket etmedim" ifadelerini kullandı.
"BEN YAPMASAM KİM YAPACAK?"
Duruşmada mahkeme başkanı, sanık Bayraktar’a dönerek, "Sen iş bulma kurumu musun? Senin görevin mi bu, iş bulmak gençlere? Ben gelsem senden mahallenin gençlerine iş bul para ver desem ne yaparsın?" diye sordu.
Ufuk Bayraktar ise "Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam" diye yanıtladı.
Ardından ağlayarak söz alan Bayraktar, bu durumda olmaktan üzgün olduğunu ifade etti ve "Amacım gençlere iş bulmaktı. 3 milyon dolarlık film yaptığımdan benim zaten paraya ihtiyacım yoktur. Ben o mahallede büyüdüm, ben yapmasam kim yapacak?" dedi.
ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM
Müşteki Ahmet P. ise ifadesinde, işlettiği kahvaltı salonuna Bayraktar ile birçok arkadaşının geldiğini ve sarhoşluk durumlarından oldukça rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ünlü oyuncunun kendisine mahallenin gençleri çalışsın dediğini ve ağabeyi ile konuştuğunu, parasal olarak 25’i duyduğunu söyleyen Ahmet P., "Benim yüzüme ‘bunca zaman dükkanıma bir çay içmeye gelmedin’ diyerek vurması üzerine ben şikayetçi oldum" dedi.
şiddet durumu sonrası olayın doğrusunu öğrendiğini belirten Ahmet P., "Bayraktar’ın sözlerini ilk başta yanlış anlamışım. Sanıklardan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.
DURUŞMA 6 MAYIS'A ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ufuk Bayraktar’ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.
"RAMİZ DAYI" KARAKTERİNİN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRDI
12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ufuk Bayraktar, liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmemiş, babasının Cihangir'deki Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Bayraktar, ardından oyunculuğa adım attı.
"Bekleme Odası" ve "Kader" gibi yapımlarda rol alan Ufuk Bayraktar, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Ezel" dizisinde “Ramiz Dayı” karakterinin gençliğini canlandırdı. Bu rolle şöhreti yakalayan ünlü isim, “Dayı” filmlerinde de boy gösterdi.