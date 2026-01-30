Ufuk Özkan için uygun donör bulundu. Doktorlarından ameliyat öncesi açıklama

Özkan için donör arayışının da sonuçlandığını belirten doktoru, donörün ünlü ismin eski çalışma arkadaşları arasından aday olangörüntü yönetmeni Salih Kıvırcık olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Onur Yaprak, "Salih Bey ile Ufuk Bey daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" dedi.

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.