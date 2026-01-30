Ufuk Özkan için uygun donör bulundu. Doktorlarından ameliyat öncesi açıklama
30.01.2026 14:30
İHA
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi. Özkan'ın doktorları, uyumlu donör için kurul onayının alındığı açıkladı.
“Geniş Aile” dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği sebebiyle tedavi görüyor. Organ nakli bekleyen ünlü oyuncudan sevindiren haber geldi.
"AMELİYAT İÇİN GÜN SAYIYORUZ"
Ufuk Özkan için aranan donörün bulunduğunu tedavi gördüğü hastanedeki doktoru açıkladı. Prof. Dr. Onur Yaprak, ünlü ismin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı, ameliyat için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.
DEĞERLERİ İYİLEŞTİ
Oyuncu Ufuk Özkan için uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Yaprak, “Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık” dedi.
ESKİ ÇALIŞMA ARKADAŞI DONÖR OLDU
Özkan için donör arayışının da sonuçlandığını belirten doktoru, donörün ünlü ismin eski çalışma arkadaşları arasından aday olangörüntü yönetmeni Salih Kıvırcık olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Onur Yaprak, "Salih Bey ile Ufuk Bey daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" dedi.
Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
"Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.
2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.