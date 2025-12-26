Ufuk Özkan sevenlerini korkutmuştu. Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı
Geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, uzun süre sonra Konya'da ortaya çıktı. Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.
“Geniş Aile” dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan'ın geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin değerlerinin düştüğü ve tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
"SEVGİNİZİ İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM"
Ünlü oyuncu, birkaç gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Hastaneden çıktıktan sonra açıklama yapan Ufuk Özkan, kendisini arayanlara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."
KISA SÜRE SONRA SAHNELERE DÖNDÜ
Geçirdiği rahatsızlıktan kısa bir süre sonra rol aldığı tiyatro oyunuyla sahnelere dönen bir çocuk babası Ufuk Özkan'dan aylar sonra yeni görüntüler geldi.
KONYA'DA ORTAYA ÇIKTI
Konya'da bir restorana giden Özkan'ın işletme tarafından yayınlanan videosu sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncuya, hayranlarından "Afiyet şifa olsun, gülen yüzün hiç solmasın güzel adam", “Acil şifalar diliyorum", “Geçmiş olsun” gibi yorumlar geldi.