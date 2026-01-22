Ufuk Özkan'a donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan'dan açıklama
22.01.2026 12:01
NTV - Haber Merkezi
Karaciğer yetmezliğiyle savaşan Ufuk Özkan organ nakli bekliyor. Hastanede tedavisi süren Özkan'ın kardeşi, ağabeyine donör bulunduğu iddiaları sonrası açıklama yaptı.
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı “Cevahir” karakteriyle tanınan ve birçok projede rol alan Ufuk Özkan, uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor. Sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan, organ nakli bekliyor.
UFUK ÖZKAN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Hastanede tedavisi süren ve son olarak İnfluenza A testleri pozitif çıktığı için hastane ziyareti yasaklanan ünlü oyuncuyla ilgili kardeşi Umut Özkan yeni bir açıklama yaptı.
UYGUN DONÖR BULUNDU MU?
Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu iddiaları sonrası açıklama yapan Umut Özkan, ağabeyi ile ilgili kendisi dışında yapılan hiçbir paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Ağabeyi Ufuk Özkan için netleşmiş bir donör adayı bulunmadığını belirten Özkan sözlerine, “Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tibbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir” diye devam etti.
Umut Özkan, hassasiyet gösteren herkese de teşekkür etti.
KARDEŞİ KENDİ TEST SONUCUNU DA AÇIKLADI
Umut Özkan, geçtiğimiz hafta da kendisine yapılan karaciğer donör testi sonucunun da negatif olarak sonuçlandığını açıklamıştı.
ÜNLÜ İSME MORAL ZİYARETİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta hastanede tedavi altında olan ve organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı hastanede birçok meslektaşı ziyaret etti.