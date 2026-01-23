Ufuk Özkan'dan sevindiren haber. Kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama
23.01.2026 16:11
NTV - Haber Merkezi
Karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekleyen ve hastanede tedavisi süren Ufuk Özkan'dan müjdeli haber geldi. Özkan'ın kardeşi süreç hakkında bilgi verdi.
"Geniş Aile" dizisiyle şöhreti yakalayan sonrasında "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi projelerde rol alan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ile savaşıyor.
Sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan, organ nakli bekliyor. Birkaç haftadır hastanede tedavi altında olan 50 yaşındaki Ufuk Özkan'dan müjdeli haber geldi.
DONÖR ARAYIŞINDA SONA GELDİLER
Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürecin olumlu ilerlediğini duyurdu.
Umut Özkan, açıklamasında ağabeyi için donör arayışında sona geldiklerini ve sürecin yüzde 90 oranında olumlu ilerlediğini ifade etti.
"SÜRECE DAİR SONUCU PAZARTESİ PAYLAŞACAĞIZ"
Umut Özkan, “Çok şükür. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız” dedi. Ünlü isim, bu zor günlerde yanlarında olan herkese de teşekkür etti.
BİR ÇOCUK BABASI
11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
Birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı. 2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.