Ufuk Özkan’ın nakil ameliyatı başarıyla tamamlandı. Hastane odasından ilk paylaşım

Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi paylaşımında “Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı” ifadelerini kullandı.