Ufuk Özkan’ın nakil ameliyatı başarıyla tamamlandı. Hastane odasından ilk paylaşım

05.02.2026 13:53

NTV - Haber Merkezi

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan’ın organ nakli gerçekleşti. 11 saat süren ameliyat sonrası ünlü oyuncu ile donörü Salih Kıvırcık'tan ilk kare geldi.

NTV

“Geniş Aile” başta olmak üzere birçok projede rol alan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu. Sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılan ve hakkında nakil kararı verilen ünlü oyuncu için uygun donör bulundu.

Sosyal Medya

Ünlü oyuncuya eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu. Pazartesi günü gerçekleşen 11 saatlik organ nakli ameliyatı sonrası hem Özkan hem de Kıvırcık'ın sağlık durumunun iyi olduğunu Umut Özkan açıkladı.

NTV

Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi paylaşımında “Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan'ın nakil ameliyatı başarıyla tamamlandı. Hastane odasından ilk paylaşım
Sosyal Medya

11 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'tan ilk hastane pozu geldi. Umut Özkan, ikilinin bugün normal odaya çıktıklarını müjdeledi.

"ÇOK ŞÜKÜR YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIK"
Sosyal Medya

"ÇOK ŞÜKÜR YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIK"

Hem ağabeyi Ufuk Özkan ile hem de Salih Kıvırcık ile poz veren Umut Özkan, paylaşımına “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini not düştü.