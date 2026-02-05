Ufuk Özkan’ın nakil ameliyatı başarıyla tamamlandı. Hastane odasından ilk paylaşım
05.02.2026 13:53
NTV - Haber Merkezi
Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan’ın organ nakli gerçekleşti. 11 saat süren ameliyat sonrası ünlü oyuncu ile donörü Salih Kıvırcık'tan ilk kare geldi.
“Geniş Aile” başta olmak üzere birçok projede rol alan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu. Sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılan ve hakkında nakil kararı verilen ünlü oyuncu için uygun donör bulundu.
ESKİ ÇALIŞMA ARKADAŞI DONÖR OLDU
Ünlü oyuncuya eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu. Pazartesi günü gerçekleşen 11 saatlik organ nakli ameliyatı sonrası hem Özkan hem de Kıvırcık'ın sağlık durumunun iyi olduğunu Umut Özkan açıkladı.
11 SAATLİK AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ
Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi paylaşımında “Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı” ifadelerini kullandı.
11 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'tan ilk hastane pozu geldi. Umut Özkan, ikilinin bugün normal odaya çıktıklarını müjdeledi.