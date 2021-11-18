Ükesine dönen Prenses Charlene dinlenecek

GERGEDANLAR İÇİN GİTMİŞTİ



Gergedanların doğal yaşamdaki neslinin devamı için yürütülen çalışmalar kapsamında ailesinin de yaşadığı Güney Afrika'ya giden Prenses Charlene burada 10 ay kaldı. O süreçte eşi ve çocukları tarafından iki kez ziyaret edilen Prenses, daha sonra da uzun süre evine dönmedi. Ciddi bir enfeksiyona yakalandığı, ardından da birkaç kez operasyon geçirdiği ve doktorlarının uzun süre seyahat etmesine izin vermediği resmi olarak açıklandı.