Ükesine dönen Prenses Charlene dinlenecek

Haberler 18.11.2021 - 11:32
Monaco Prensi Albert ile 2011 yılında yapılan düğünlerinde ağladığı için dünya medyasının Hüzünlü Prenses adını taktığı Prenses Charlene, bir yıla yakın süre ailesinden uzak kaldıktan sonra ülkesine döndü ama görünüşe göre sular henüz durulmadı.
İki hafta önce Monako'ya dönüp sarayın bahçesinde fotoğrafçılara mutluluk pozları veren Prenses Charlene'in artık eskisi gibi çeşitli etkinliklere katılması bekleniyordu. Fakat gelişmeler bu yönde değil.
ÜLKENİN ULUSAL GÜNÜNE DE KATILMAYACAK
Eşi Prens Albert ile birlikte Dubai gezisine katılmayacağı belirtildi önce. Ardından bir başka beklenmedik haber geldi. Bu da onu tekrar eskisi gibi görevinin başında görmeyi bekleyenlerde hayal kırıklığı yarattı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Prenses Charlene'in, bu ay içinde yapılacak olan Monako Ulusal Günü kutlamalarına katılmayacağı da resmi olarak duyuruldu.
NEREDE DİNLENECEĞİ AÇIKLANMADI
Güney Afrika'da geçirdiği iddia edilen ve dönüşünün gecikmesine gerekçe gösterilen enfeksiyon nedeniyle sağlığı henüz tam olarak düzelmeyen Prenses'in, bir süre daha dinleneceği bu yüzden resmi görevlerine dönmeye henüz hazır olmadığı açıklandı.
Bu kararın, Prens Albert ile Prenses Charlene tarafından ortaklaşa alındığı belirtilen açıklamanın en çarpıcı yanı ise Prenses'in dinleneceği yerin gizli tutulacağı. Buna gerekçe olarak da "Prenses Charlene'in iyileşmesi için gerekli olan rahatlığın ve mahremiyetin sağlanması" gösterildi.
GERGEDANLAR İÇİN GİTMİŞTİ
Gergedanların doğal yaşamdaki neslinin devamı için yürütülen çalışmalar kapsamında ailesinin de yaşadığı Güney Afrika'ya giden Prenses Charlene burada 10 ay kaldı. O süreçte eşi ve çocukları tarafından iki kez ziyaret edilen Prenses, daha sonra da uzun süre evine dönmedi. Ciddi bir enfeksiyona yakalandığı, ardından da birkaç kez operasyon geçirdiği ve doktorlarının uzun süre seyahat etmesine izin vermediği resmi olarak açıklandı.
Tüm bunlar da zaten evliliklerinin başından beri sorunlar yaşadıkları basına yansıyan çiftin boşanacağı iddialarına neden oldu. Prenses tam 10 ay sonra ülkesine döndü ve çocuklarına kavuştu. Ailesiyle birlikte sarayın önünde basına poz da verdi ama sonra yine kayıplara karıştı.