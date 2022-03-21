Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den Mila Kunis ve Ashton Kutcher çiftine teşekkür telefonu

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 12:05
Rus-Ukrayna savaşı sürecinde Ukraynalı mültecilere desteğini her anlamda gösteren Mila Kunis (38) ve Ashton Kutcher (44) çifti, sosyal medyada aktif olarak yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor. Çiftin bu çabası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den karşılık buldu.
Ukraynalı mülteciler için harekete geçen ve 35 milyon dolar bağış toplayan çifte görüntülü arama yoluyla ulaşan Zelenski, 3,2 milyon Ukraynalı mülteci için teşekkürlerini iletti.
Zelenski, Twitter hesabında çift ile yaptığı görüşmenin görüntüsünü paylaşırken “Destekleri için çok minnettarız. Kararlılıkları çok etkileyici. Tüm dünyaya ilham oluyorlar” açıklamasında bulundu.
Rus saldırısı altındaki Ukrayna için 3 milyon dolar değerinde bağışta bulunan çift, başlattıkları bağış kampanyasıyla 35 milyon dolar hedefi koymuştu. 65 binden fazla bağışçının katıldığı kampanyada 35 milyon dolar hedefine ulaşan çift, sosyal medya hesabından tüm katılımcılara teşekkür etti.
Çift sosyal medyada yayınladıkları videoda, "Bu kampanyanın bir parçası olarak ortaya çıkan bu sevgi selinin ihtiyacı olan herkese ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.
Ukrayna'ya yönelik saldırıların ilk gününden itibaren desteklerini ortaya koyan Kunis ve Kutcher ikilisi, bu bağışın asıl sorunu çözmekten uzak olduğunu ancak mülteciler için güvenli bir alan yaratabileceğini belirtti.
Rus saldırısı altındaki Ukrayna için üzüntüsünü sık sık dile getiren Ukrayna asıllı oyuncu Kunis, daha önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da meydana gelen olaylar oldukça yıkıcı. İnsanlığa yönelik bu tür haksız saldırılara bu dünyada yer yok" demiş ve Ukraynalı olmaktan duyduğu gururu dile getirmişti.