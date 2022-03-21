Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den Mila Kunis ve Ashton Kutcher çiftine teşekkür telefonu

Rus-Ukrayna savaşı sürecinde Ukraynalı mültecilere desteğini her anlamda gösteren Mila Kunis (38) ve Ashton Kutcher (44) çifti, sosyal medyada aktif olarak yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor. Çiftin bu çabası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den karşılık buldu.

Ukraynalı mülteciler için harekete geçen ve 35 milyon dolar bağış toplayan çifte görüntülü arama yoluyla ulaşan Zelenski, 3,2 milyon Ukraynalı mülteci için teşekkürlerini iletti.